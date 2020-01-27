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Мужчина крал украшения сожительницы, сдавал в ломбард, а потом приносил ей деньги

27.01.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка сообщила, что из дома пропали серебро и золотые украшения. Милиция выяснила, что вещи уносил сожитель.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Pixabay.com

Жительница Первомайского района Минска заявила в милицию о пропаже серебряных салфетниц и золотых украшений. По оперативной информации, общая сумма краденого имущества — более 2000 рублей.

Оперативники установили, что к пропаже причастен сожитель хозяйки жилых квадратов. 30-летний неработающий минчанин на протяжении нескольких месяцев брал чужие вещи и сдавал их в ломбарды по чужим паспортам.

Мужчина пояснил, что часть вырученных в ломбарде денег приносил сожительнице, объясняя их временными подработками, часть — тратил на личные нужды. 

Материалы проверки передали в Первомайский (Минска) РОСК, там действиям мужчины дали правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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По оперативной информации, общая сумма краденого имущества - более 2000 рублей.
 
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