Мужчина крал украшения сожительницы, сдавал в ломбард, а потом приносил ей деньги

Источник материала: Tut.by

Минчанка сообщила, что из дома пропали серебро и золотые украшения. Милиция выяснила, что вещи уносил сожитель.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Pixabay.com

Жительница Первомайского района Минска заявила в милицию о пропаже серебряных салфетниц и золотых украшений. По оперативной информации, общая сумма краденого имущества — более 2000 рублей.

Оперативники установили, что к пропаже причастен сожитель хозяйки жилых квадратов. 30-летний неработающий минчанин на протяжении нескольких месяцев брал чужие вещи и сдавал их в ломбарды по чужим паспортам.

Мужчина пояснил, что часть вырученных в ломбарде денег приносил сожительнице, объясняя их временными подработками, часть — тратил на личные нужды.

Материалы проверки передали в Первомайский (Минска) РОСК, там действиям мужчины дали правовую оценку.