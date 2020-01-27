В Минске открыли новую подстанцию скорой помощи. Как она выглядит изнутри и во сколько обошлась бюджету

Источник материала: Tut.by

В минском микрорайоне Лошица открыли новую, 11-ю подстанцию скорой медицинской помощи. Здесь будут работать около 150 медиков, а бригады скорой помощи охватят около 150 тысяч минчан, преимущественно жителей Лошицы и Чижовки. Как выглядит новая подстанция и когда она начнет работать?





Сегодня в минском микрорайоне Лошица по улице Владислава Сырокомли, 3 открыли 11-ю подстанцию скорой медицинской помощи. Она начнет работу с 3 февраля. Объект обошелся бюджету Минска в более чем 4,5 млн рублей. Это вторая подстанция в столице, построенная по такому типу. В 2014 году открыли похожую в Каменной Горке, еще один такой проект есть в Бресте и сейчас строится в Барановичах.



Красную ленточку во время торжественного открытия 11-й подстанции скорой медицинской помощи перерезает заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило и заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран

Подстанцию в Лошице построил «Стройтрест № 1». Хоть это и типовой проект, но в этом случае его улучшили — в теплой парковке для машин скорой помощи на земле сделали слив, чтобы зимой, когда на колесах остается много снега, там не было луж.



В диспетчерской новой подстанции

Сердце подстанции — диспетчерская. Вызовы поступают на компьютеры специалистов, а затем бригада скорой медицинской помощи получает их в распечатанном виде. Также вызовы сейчас дублируют и на планшет медиков. Помимо этого на подстанции есть большое помещение для амбулаторного приема пациентов, куда люди могут приехать сами.



Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко

— Открытие подстанции связано с развитием города и его инфраструктуры, — объясняет председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко. — Сейчас развивается Ленинский район, и поэтому приняли решение построить подстанцию здесь.

В ближайшие пять лет новые подстанции построят в Уручье и Московском районе столицы.



Комната отдыха медперсонала на подстанции

Подстанция в Лошице сможет обслуживать 150 тысяч минчан. Предполагается, что ее расположение улучшит логистику, и скорые будут быстрее приезжать на вызовы. Подстанция в том числе будет обслуживать и жителей Чижовки. По нормам скорая должна доезжать на вызов за 15 минут. Ближайшая подстанция, откуда скорые приезжали раньше в Лошицу, находилась в Серебрянке около 23 поликлиники.



Оснащение машины скорой медицинской помощи

На подстанции будут работать 12 бригад скорой помощи: одна педиатрическая бригада, три бригады интенсивной терапии и восемь фельдшерских бригад. Это около 150 специалистов. По социальному стандарту, на 12 тысяч минчан должна быть одна бригада скорой помощи, в городе в этот норматив укладываются — в Минске 167 бригад.



Столовая, где медики смогут перекусить

— Здесь самые лучшие условия, который только можно придумать для работников скорой помощи, — говорит Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанции. — Скорая помощь работает круглосуточно и на новой подстанции у нас есть большая просторная столовая, укомплектованная холодильниками, микроволновками, электрочайниками, комнаты для отдыха персонала.

На подстанции 13 комнат для отдыха, в них проведены селекторные оповестители, чтобы диспетчеры смогли оперативно сказать медикам, что есть вызов. Такая же селекторная связь установлена в столовой.





Сотрудники на 11-ю подстанцию придут работать с трех других: 1-й, 3-й и 5-й.

На подстанции будут 12 машин скорой помощи, столько же, сколько и бригад. Новые машины к открытию не закупали: автопарк обновили с 2016 по 2019 год, покупая по 40 машин в год. Следующую партию машин планируют закупить в ближайшие пять лет.





— Задача Минздрава и территориальных органов здравоохранения — максимально приближать оказание медицинской помощи к населению. Немаловажно и то, что такие объекты позволяют улучшить условия работы медперсонала, на подстанции есть помещение для симуляционного обучения, — сказал заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.



