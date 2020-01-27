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Следователи Минской области подвели итоги служебной деятельности за 2019 год

27.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Следственного комитета Алексей Волков, заместитель прокурора Минской области Сергей Шикунец, председатель Минского областного суда Эдуард Касперович, начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук, временно исполняющий обязанности по должности начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Андрей Кругликов.

Первый заместитель Председателя Следственного комитета Алексей Волков заявил о необходимости усиления процессуального контроля со стороны руководителей следственных подразделений, принятия организационно-практических мер, управленческих решений по обеспечению законности, оперативности и качества предварительного расследования. Также не остались без внимания вопросы организации работы по повышению профессионального уровня следователей, неукоснительного соблюдения служебной (трудовой) дисциплины.

Обращаясь к присутствующим, начальник УСК по Минской области Андрей Лис отметил как положительные тенденции, так и недостатки, проблемные вопросы по некоторым направлениям. При этом он сделал акцент на имеющиеся резервы и ресурсы повышения эффективности служебной деятельности, обозначил формы и методы совершенствования следственной работы.

С докладами выступили заместители начальника управления, заслушаны руководители ряда территориальных отделов.

В тоже время приглашенные на совещание представители ведомств области отметили плодотворное взаимодействие со следователями Минщины.

Оперативное совещание завершилось традиционным вручением государственных наград, грамот и благодарностей следователям и руководителям отделов Следственного комитета, показавшим высокие результаты работы за 2019 год.

Лучшими территориальными следственными подразделениями признаны Жодинский ГОСК (начальник – полковник юстиции Михаил Кузнецов) и Узденский РОСК (начальник – полковник юстиции Константин Пинчук).

Лучшими следователями стали: следователь по особо важным делам СУ УСК капитан юстиции Сергей Покора, старший следователь Жодинского ГОСК майор юстиции Андрей Щербаков, старший следователь Борисовского РОСК майор юстиции Андрей Лучина, старший следователь Узденского РОСК капитан юстиции Ольга Третьяк.

Лучшим молодым следователем признан следователь Борисовского РОСК лейтенант юстиции Дмитрий Горбач.

https://sk.gov.by

 
 
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В управлении Следственного комитета по Минской области состоялось оперативное совещание, на котором обсуждены результаты работы следственных подразделений...
 
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