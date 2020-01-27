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В Бресте судят 71-летнего норвежца за приставание к девочке. Его защищает известный российский адвокат
27.01.2020 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 января в Бресте начался суд над 71-летним гражданином Норвегии Дагом Вивестадом. Он обвиняется в
Дело рассматривается в закрытом режиме. Такое решение было принято для охраны интересов малолетней потерпевшей.
Дагу Вивестаду предъявлено обвинение по ч.3 ст. 167 УК. По версии обвинения он совершил действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Если вина иностранца будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Интересы обвиняемого представляет известный российский адвокат Илья Новиков с коллегой из Минска. Также семья пригласила на процесс устного русско-норвежского переводчика. Если разрешит судья, он будет заменять русско-английского переводчика, которого предоставил суд.
Поддержать обвиняемого приехали его старшая сестра Анна и дядя Колин, а также друг Уле, который сопровождал его в сентябрьской поездке в Брест. Скорее всего он будет выступать в суде в качестве свидетеля.
Родственники сообщили, что встретиться с Дагом у них возможности не было, а предъявленные обвинения повергли их в шок.
Родственники говорят, что в деле есть информация, якобы Даг был в состоянии алкогольного опьянения. Однако Даг утверждает, что пил в клубе кока-колу, и, по словам жены, освидетельствование не показало алкоголя в крови.
— Мы с ним путешествуем по всему миру с 1972 года. Мы ездили на Олимпиады, спортивные мероприятия. За это время я ни разу не видел, чтобы он был выпивший. Он не пьет. Максимум, что он может себе позволить — это бокал вина, — рассказал TUT.BY дядя обвиняемого.
По слова родственников, у Дага не было судимостей. Его характеризуют, как спокойного, законопослушного гражданина, который никогда не попадал в неприятности.
Анна уверена, что ее брат невиновен. По ее словам, момент общения Дага с потерпевшей попал на камеру видеонаблюдения в гостинице. Судя по записи, их разговор длился около 2 минут. Ничего противозаконного там не было, настаивает Анна: они поговорили и Даг по-дружески поцеловал девочку в щеку. После этого они разошлись.
О задержании брата Анне сообщила его жена.
— Я надеюсь с ним увидеться. Я думаю, что он очень сильно изменился. Даже не представляю, как он держится, — говорит Анна.
— Они ведь общались в людном месте. Там было много людей. Как можно было сделать что-то ребенку, когда вокруг столько людей, — не понимает дядя обвиняемого.
— Я просто надеюсь, что она [потерпевшая девочка] расскажет всю правду, — заключила Анна.
Что известно об этом деле?
Детали уголовного дела не разглашаются. О задержании норвежца через
«В Норвегии это абсолютно нормальный жест, и на это никто не обратил бы внимания. Но он забыл, что он не в Норвегии, и это привело к таким последствиям».
После этого к Дагу и его другу подбежали мужчины. Они их избили и вызвали милицию, написала в своем посте племянница:
«Друга моего дяди отпустили, так как он не был в состоянии остаться под стражей. Избиение вызвало внутреннее кровотечение в мозгу, и его сразу же отправили в больницу по прибытии в аэропорт в Осло».
В Норвегии Уле прооперировали — у мужчины было внутричерепное кровоизлияние, сообщало «Радыё Свабода» со ссылкой на жену обвиняемого.
В ответе МВД гражданину Норвегии Уле говорится, что после проведенной проверки установлено, что невозможно определить степень тяжести телесных повреждений, нанесенных ему, так как сам заявитель отказался от проведения экспертизы. Также в ходе проверки не нашел подтверждения «факт нанесения вам ударов неизвестным лицом».
В документе также сообщается, что в связи с вышеизложенными фактами административный процесс в отношении гражданина, который якобы толкнул норвежцев руками, прекращен, так как в нем нет состава административного правонарушения.
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В Бресте судят 71-летнего норвежца за приставание к девочке. Его защищает известный российский адвокат
Дагу Вивестаду грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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