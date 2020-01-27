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В Бресте судят 71-летнего норвежца за приставание к девочке. Его защищает известный российский адвокат

27.01.2020 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 января в Бресте начался суд над 71-летним гражданином Норвегии Дагом Вивестадом. Он обвиняется в действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетней.


Дело рассматривается в закрытом режиме. Такое решение было принято для охраны интересов малолетней потерпевшей.

Дагу Вивестаду предъявлено обвинение по ч.3 ст. 167 УК. По версии обвинения он совершил действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Если вина иностранца будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Интересы обвиняемого представляет известный российский адвокат Илья Новиков с коллегой из Минска. Также семья пригласила на процесс устного русско-норвежского переводчика. Если разрешит судья, он будет заменять русско-английского переводчика, которого предоставил суд.

Поддержать обвиняемого приехали его старшая сестра Анна и дядя Колин, а также друг Уле, который сопровождал его в сентябрьской поездке в Брест. Скорее всего он будет выступать в суде в качестве свидетеля.

Родственники сообщили, что встретиться с Дагом у них возможности не было, а предъявленные обвинения повергли их в шок.

Родственники говорят, что в деле есть информация, якобы Даг был в состоянии алкогольного опьянения. Однако Даг утверждает, что пил в клубе кока-колу, и, по словам жены, освидетельствование не показало алкоголя в крови.

— Мы с ним путешествуем по всему миру с 1972 года. Мы ездили на Олимпиады, спортивные мероприятия. За это время я ни разу не видел, чтобы он был выпивший. Он не пьет. Максимум, что он может себе позволить — это бокал вина, — рассказал TUT.BY дядя обвиняемого.

По слова родственников, у Дага не было судимостей. Его характеризуют, как спокойного, законопослушного гражданина, который никогда не попадал в неприятности.

Анна уверена, что ее брат невиновен. По ее словам, момент общения Дага с потерпевшей попал на камеру видеонаблюдения в гостинице. Судя по записи, их разговор длился около 2 минут. Ничего противозаконного там не было, настаивает Анна: они поговорили и Даг по-дружески поцеловал девочку в щеку. После этого они разошлись.

О задержании брата Анне сообщила его жена.

— Я надеюсь с ним увидеться. Я думаю, что он очень сильно изменился. Даже не представляю, как он держится, — говорит Анна.

— Они ведь общались в людном месте. Там было много людей. Как можно было сделать что-то ребенку, когда вокруг столько людей, — не понимает дядя обвиняемого.

— Я просто надеюсь, что она [потерпевшая девочка] расскажет всю правду, — заключила Анна.

Что известно об этом деле?

Детали уголовного дела не разглашаются. О задержании норвежца через фейсбук британца Алана Смита сообщила племянница обвиняемого Камилла Гледиц. По словам женщины, ее дядя увлекается историей Второй Мировой войны. В Брест он приехал с научными целями. 29 сентября он со своим другом Уле встретил в гостинице девочку примерно десяти лет в сопровождении двух младших братьев. Школьница хорошо говорила по-английски. По словам племянницы, общение дяди с девочкой длилось около двух минут. Жена обвиняемого рассказала «Радыё Свабода», что ее муж поцеловал девочку в щеку:

«В Норвегии это абсолютно нормальный жест, и на это никто не обратил бы внимания. Но он забыл, что он не в Норвегии, и это привело к таким последствиям».

После этого к Дагу и его другу подбежали мужчины. Они их избили и вызвали милицию, написала в своем посте племянница:

«Друга моего дяди отпустили, так как он не был в состоянии остаться под стражей. Избиение вызвало внутреннее кровотечение в мозгу, и его сразу же отправили в больницу по прибытии в аэропорт в Осло».

В Норвегии Уле прооперировали — у мужчины было внутричерепное кровоизлияние, сообщало «Радыё Свабода» со ссылкой на жену обвиняемого.

В ответе МВД гражданину Норвегии Уле говорится, что после проведенной проверки установлено, что невозможно определить степень тяжести телесных повреждений, нанесенных ему, так как сам заявитель отказался от проведения экспертизы. Также в ходе проверки не нашел подтверждения «факт нанесения вам ударов неизвестным лицом».

В документе также сообщается, что в связи с вышеизложенными фактами административный процесс в отношении гражданина, который якобы толкнул норвежцев руками, прекращен, так как в нем нет состава административного правонарушения.

Титульное фото: pixabay.com

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Теги: Брест, Минск
 
 
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