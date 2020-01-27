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«Находится в СИЗО КГБ». СМИ сообщают о задержании экс-руководителя ГУБОПиК МВД Владимира Тихини

27.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержан бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД). Это «Нашей Нiве» подтвердил сын Владимира Тихини.


Фото: sputnik.by

— Отец был задержан 24 января, находится в СИЗО КГБ, — сообщил сын Владимира Тихини «Нашей Нiве».

Он также отметил, что речь не идет про получение взятки.

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош сказал TUT.BY, что информацию о задержании Тихини не комментирует.

Владимир Тихиня — известная персона в силовых кругах, милицейская пресса называла его «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска». Он работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов.

В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то, что время воров в законе давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.

В 2016 году в интервью, посвященном 25-летию ведомства, он рассказывал, что в Беларуси есть два вида организованного криминала: «бандиты», которые в 90-х занимались вымогательством, отсидели по 10−15 лет и вышли на свободу; и «представители братвы», которые в 90-е сколотили капитал, имеют собственный легальный бизнес и связи, в том числе во власти. Вторая группа, по мнению Владимира Тихини, наиболее опасна.

Месяц назад Тихиня ушел в отставку, его место занял заместитель Денис Чемоданов.

 
 
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О том, что КГБ задержал бывшего начальника 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД), «Нашей Нiве» подтвердил сын...
 
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