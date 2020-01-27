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«Находится в СИЗО КГБ». СМИ сообщают о задержании экс-руководителя ГУБОПиК МВД Владимира Тихини
27.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержан бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД). Это «Нашей Нiве» подтвердил сын Владимира Тихини.
— Отец был задержан 24 января, находится в СИЗО КГБ, — сообщил сын Владимира Тихини
Он также отметил, что речь не идет про получение взятки.
Официальный представитель КГБ Андрей Ярош сказал TUT.BY, что информацию о задержании Тихини не комментирует.
Владимир Тихиня — известная персона в силовых кругах, милицейская пресса называла его «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска». Он работал по таким громким делам, как
В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то, что время воров в законе давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.
В 2016 году в интервью, посвященном 25-летию ведомства, он
Месяц назад Тихиня
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