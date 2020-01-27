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Какими факультетами интересуются и какие книги ленятся читать?

27.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В первом исследовании «Яндекс» изучил самые популярные запросы со словом «факультет» в течение года. Популярность оценивали по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше оценка.

Оказалось, чаще всего ищут информацию о военном факультете (100 баллов), юридическом (86) и факультете журналистики (82).

Далее следуют биологический (77), экономический (64), международных отношений (36), географический и филологический (по 21 баллу), физический (19) и исторический (11).

А какие книги чаще всего ленятся читать в оригинале и ищут со словами «краткое» и «содержание»?

На первом месте — «Война и мир» Толстого (100 баллов), затем идут «Преступление и наказание» Достоевского (83) и «Герой нашего времени» Лермонтова (80).

В топе оказались «Отцы и дети» Тургенева и «Мертвые души» Гоголя (по 72 балла), «Мастер и Маргарита» Булгакова (63), «Евгений Онегин» Пушкина (58), «Горе от ума» Грибоедова (53), «Капитанская дочка» Пушкина (42) и «Недоросль» Фонвизина (38).

https://news.tut.by

 
 
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