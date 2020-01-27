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Узнали, сколько стоят автоматические раздвижные двери для новых станций метро
27.01.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новых станциях третьей линии метро устанавливают первые автоматические раздвижные двери. Во сколько обошлась местному бюджету их закупка и какую сумму в этом году планируют выделить на строительство метро — в нашем материале.
На новых станциях метро устанавливают защитные экраны — устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Новинка поможет исключить падение на рельсы.
Согласно тендеру на сайте госзакупок, «Дирекция по строительству метрополитена» размещала закупку системы ДАС (дверей автоматических станционных) на 14 миллионов рублей. По результатам
Среди участников тендера также была китайская компания, которая предложила цену в 8,9 миллиона рублей.
В четыре комплекта, которые турецкая компания поставляет для Минска, входит 160 дверей. По 40 штук на каждую станцию — 20 с одной стороны платформы и 20 с другой.
На сайте турецкой компании размещено не так уж много готовых проектов. Там можно найти примеры автоматических дверей для трамвайных остановок в турецком городе Эскишехир, а также для Стамбульского метро.
По данным из свежей инвестпрограммы Минска, на первый участок третьей линии метро в 2020 году предусмотрено 222 миллиона 750 тысяч рублей, из которых 200 миллионов — это кредитные средства, остальное — бюджет города.
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Во сколько обошлась местному бюджету закупка дверей и какую сумму в этом году предусмотрено выделить на строительство метро - в нашем материале.
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