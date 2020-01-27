ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узнали, сколько стоят автоматические раздвижные двери для новых станций метро

27.01.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На новых станциях третьей линии метро устанавливают первые автоматические раздвижные двери. Во сколько обошлась местному бюджету их закупка и какую сумму в этом году планируют выделить на строительство метро — в нашем материале.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На новых станциях метро устанавливают защитные экраны — устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Новинка поможет исключить падение на рельсы.

Согласно тендеру на сайте госзакупок, «Дирекция по строительству метрополитена» размещала закупку системы ДАС (дверей автоматических станционных) на 14 миллионов рублей. По результатам тендера, договор заключен с турецкой компанией Albayrak, которая специализируется на железнодорожной промышленности. Сумма закупки — 8,8 миллиона рублей.

На «Ковальской Слободе» уже устанавливают защитные экраны. Как сейчас выглядят две новые станции

Среди участников тендера также была китайская компания, которая предложила цену в 8,9 миллиона рублей.

В четыре комплекта, которые турецкая компания поставляет для Минска, входит 160 дверей. По 40 штук на каждую станцию — 20 с одной стороны платформы и 20 с другой.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На сайте турецкой компании размещено не так уж много готовых проектов. Там можно найти примеры автоматических дверей для трамвайных остановок в турецком городе Эскишехир, а также для Стамбульского метро.

По данным из свежей инвестпрограммы Минска, на первый участок третьей линии метро в 2020 году предусмотрено 222 миллиона 750 тысяч рублей, из которых 200 миллионов — это кредитные средства, остальное — бюджет города.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во сколько обошлась местному бюджету закупка дверей и какую сумму в этом году предусмотрено выделить на строительство метро - в нашем материале.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Просто его убрал». Парень из Житковичей, закопавший кота и снявший это на видео, выступил с обращением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика