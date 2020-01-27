В поселке около Гродно погиб пятиклассник. Местные жители говорят о суициде и несчастном случае

Источник материала: Tut.by

В поселке Сопоцкин, что недалеко от Гродно, в субботу 25 января, произошла трагедия: погиб 11-летний мальчик. Ребенок учился в пятом классе. Сейчас следователи выясняют причину произошедшего.





В Сопоцкине тихо и серо. Немногочисленные прохожие говорят, что, конечно, о трагедии в одной из семей поселка слышали. Одни говорят, что мальчика нашли повешенным, другие — о несчастном случае.

— Колькі я тут жыву, а такога ніколі не было, каб дзіцё так пайшло з жыцця, каб само вырашыла зысці. Можна неяк дарослага зразумець, а тут малое. Трагедыя, разумееце, — говорят пожилые мужчины около магазина. Один из них — родственник мальчика. Рассказывает, что семья ребенка — благополучная, в ней воспитывалось двое детей: у родителей осталась еще 5-летняя девочка.





— Отец работает в лесничестве. В выходные — всегда с семьей. Мама — на ферме робит. У них дедушка старый есть, плохо ходит, ему помощь нужна, так мальчик всегда рядом. То воды принесет, то в магазин сбегает. А дед ему — конфеты дает и говорит, что для такого внучка ничего не жалко. Ребенок постоянно бегал на дополнительные занятия какие-то, то на спорт, то в выступлениях участвовал. Не знаю, что там точно случилось и какова причина. Ждем, что ответят следователи, — говорит мужчина.





Соседи рассказывают, что семья мальчика ничем особо не выделяется, а мальчик — спокойный, добрый, приветливый. Живут на одной из улиц в центре местечка в частном доме.

— Следователь нам говорил, что причина смерти — удушение. Как-то задушился он. Где все произошло, мне пока неизвестно. В поселке говорят, что, может быть, в школе были какие-то конфликты, — рассказывает родственник мальчика. — Семье сейчас очень тяжело.





В Сопоцкинской средней школе комментировать трагедию не хотят.

Директор заведения Тереса Кодик еле сдерживает слезы.

— Понимаете, у нас случилась беда. Мы не можем ничего сказать — идет следствие. Не надо что-то придумывать, а надо дождаться выводов правоохранителей.





— Может быть, в школе у мальчика были конфликты?

— Нет, ничего такого не было. Могу только одно сказать — это был очень хороший ребенок, — говорит Тереса Кодик.

Около школы разговаривают учителя. Они высказывают предположение, что, может быть, это был несчастный случай, уж очень неожиданным стало для всех произошедшее.





Следственный комитет на данный момент случай не комментируют.

Мальчика похоронят во вторник, 28 января.

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