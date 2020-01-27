«Все было достаточно условно». Как проверяют на коронавирус туристов, которые вернулись из Китая

Источник материала: Tut.by

По данным департамента по туризму Минспорта и туризма, Китай не очень популярное направление для белорусских туристов. Минчанка Ирина Костюченко отдыхала на острове Хайнань в январе 2020-го. Поездка длилась семь дней. 24-го она вылетела обратно — сразу в Москву, затем в Минск. В связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, TUT.BY узнал, как по возвращении домой проверяют пассажиров, которые прилетели из Китая.

«На вылете нас тоже никто специально не проверял»

В Китай Ирина летала в компании семи туристов. Отдыхали они на острове Хайнань. От провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии, это далеко.

Ирина Костюченко. Фото: личный архив героя

— Мы летели через Москву, на вылете и при прилете никаких специальных проверок не проходили, — рассказывает собеседница. — На острове тоже не чувствовалось никакой паники. Магазины работали, ограничений по еде не было. 25 января Китайский новый год, поэтому китайцы съезжались на отдых. Единственное, в последние дни перед отлетом на улицах чаще стали встречать людей в масках.

Маски, продолжает собеседница, легко можно было купить в магазинах.

— На месте информации о вирусе у нас практически не было. Мы интересовались у гида, что происходит, он ответил: ничего толком не понятно, — возвращается к тем событиям Ирина. — О масках мы задумались лишь в последний день, когда собирались в аэропорт, все-таки там большое скопление людей. В магазин пошли вечером, но уже ничего не нашли, поэтому поехали так.

Параллельно с рейсом, на котором возвращалась белоруска, вылетали самолеты в Украину и еще один в Россию. В аэропорту, говорит, было много россиян, украинцев, казахов. Все они были без масок. «В масках, — шутит девушка, — встретить можно было только китайцев».

— На вылете нас тоже никто специально не проверял, — описывает ситуацию Ирина. — Единственная проверка была в Москве, когда мы приземлились, пассажиров попросили не выходить. В самолет зашли две сотрудницы Роспотребнадзора. У них были тепловизоры. Женщины проводили приборами между рядов, смотрели, есть ли у кого-то температура.



Во время проверки во московском аэропорту. Фото: Ирина Костюченко

У одного из мужчин было чуть выше положенных 36,6, у него, продолжает Ирина, уточнили, как он себя чувствует. Он ответил: все хорошо. «Наблюдайтесь», — сказали ему, и все.

— Можно сказать, что все это было достаточно условно, — отмечает девушка.

До Минска Ирина добиралась на автобусе, поэтому больше ее здоровье никто не проверял.

«Общественность взбудоражена, считает, что проверяют только рейсы из Китая, но это не так»

В пресс-службе Минздрава пояснили: рейсы, которые летят в Минск через Москву, проверяют россияне.

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что в Национальном аэропорту в круглосуточном режиме сотрудники санитарно-карантинного пункта в проверяют пассажиров и грузы, которые прибыли из-за рубежа. Эпидемиологическая обстановка в Китае их работу не изменила.

— Мы постоянно проводим тепловизионный контроль рейсов, которые прибывают из стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, а также из стран и городов, где есть крупные аэропорты. Это порядка 72 рейсов в день, — поясняют в центре гигиены и эпидемиологии. — Сейчас общественность взбудоражена, считает, что проверяют только рейсы из Китая, на самом деле это не так. Наши сотрудники осуществляют тепловизионный контроль рейсов из Турции, Ирана, Ирака, Казахстана, Вьетнама, Египта и других стран.

В этом списке и города, где находятся крупные аэропорты мира. Это Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж, Вильнюс и другие.

Проверка происходит так: в зале пролетов установлены стационарные тепловизоры. Они следят за температурой пассажиров. Если у кого-то она выше 37 градусов, устройства сообщают об этом эпидемиологам.

— Наши сотрудники подходят к таким пассажирам, уточняют, как они себя чувствуют, и их маршрут следования. При необходимости они используют ручные тепловизоры, — говорят в центре гигиены и эпидемиологии. — Так же для осмотра пассажира приглашаются медицинские работники. Ситуация стабильная и контролируемая.

В российских СМИ появилась информация, что туроператоры начали эвакуацию российских туристов из Китая. В департаменте по туризму Минспорта и туризма Беларуси сообщил, что ситуация с белорусскими туристами в Поднебесной у них на контроле.

— В отличие от России, у нас это направление не массовое. В 2018-м в Китае отдыхало менее 1500 наших граждан (данные по прошлому году будут в марта — Прим. TUT.BY). Для сравнения, в Египте за это время побывало порядка 200 тысяч наших туристов, — поясняют в ведомстве. — Поэтому, в отличие от россиян, у нас нет необходимости вывозить туристов из Китая.

В департаменте также напоминают: ВОЗ заявила, что для прекращения перемещения людей и торговли с Китаем, оснований пока нет.

— Их совет — соблюдать правила прибывания в стране, — уточняют в Минспорта. — Мы также вывесили рекомендации для туристов на нашем сайте.

Напомним, на выходных белорусские дипломаты в Китае сообщили, что готовы оказать содействие белорусам, которые захотят выехать из провинции Хубэй. В понедельник на сайте посольства Беларуси в Китае появилась информация, что по данным МИД КНР, иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса Посольства. Однако после выезда иностранцы будут помещены «на карантин» по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

Ситуация в мире

На данный момент в Китае зафиксировано 2744 подтвержденных случая заболеваний, 461 человек находится в тяжелом состоянии. У 5794 человек подозрение на заражение коронавирусом, еще 30 453 человека проходят медицинское обследование.

Количество погибших возросло до 80 человек, из них 24 человека умерли за последние сутки.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района. Больше всего заразившихся в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Коронавирус также выявлен в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции, Австралии.

За пределами Китая умерших от коронавируса нет.

Меры профилактики

Коронавирус — вирус не новый. Он известен с 1960-х годов, рассказывает Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ. Проявляет он себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется насморк, кашель, конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно.

Меры профилактики те же, что и при любых других вирусных инфекциях.

Во-первых, эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний. Во-вторых, важно соблюдать респираторный этикет и гигиену рук.

Вирусом можно заразиться только при тесном контакте, например, при совместном проживании или уходе за пациентом. Например, подтвержденные случаи, когда вирус передавался от человека к человеку, зарегистрированы именно в лечебных учреждениях. Коронавирус был выявлен у персонала, который длительно ухаживал за данными пациентами.