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«Все было достаточно условно». Как проверяют на коронавирус туристов, которые вернулись из Китая
27.01.2020 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным департамента по туризму Минспорта и туризма, Китай не очень популярное направление для белорусских туристов. Минчанка Ирина Костюченко отдыхала на острове Хайнань в январе 2020-го. Поездка длилась семь дней. 24-го она вылетела обратно — сразу в Москву, затем в Минск. В связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, TUT.BY узнал, как по возвращении домой проверяют пассажиров, которые прилетели из Китая.
«На вылете нас тоже никто специально не проверял»
В Китай Ирина летала в компании семи туристов. Отдыхали они на острове Хайнань. От провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии, это далеко.
— Мы летели через Москву, на вылете и при прилете никаких специальных проверок не проходили, — рассказывает собеседница. — На острове тоже не чувствовалось никакой паники. Магазины работали, ограничений по еде не было. 25 января Китайский новый год, поэтому китайцы съезжались на отдых. Единственное, в последние дни перед отлетом на улицах чаще стали встречать людей в масках.
Маски, продолжает собеседница, легко можно было купить в магазинах.
— На месте информации о вирусе у нас практически не было. Мы интересовались у гида, что происходит, он ответил: ничего толком не понятно, — возвращается к тем событиям Ирина. — О масках мы задумались лишь в последний день, когда собирались в аэропорт, все-таки там большое скопление людей. В магазин пошли вечером, но уже ничего не нашли, поэтому поехали так.
Параллельно с рейсом, на котором возвращалась белоруска, вылетали самолеты в Украину и еще один в Россию. В аэропорту, говорит, было много россиян, украинцев, казахов. Все они были без масок. «В масках, — шутит девушка, — встретить можно было только китайцев».
— На вылете нас тоже никто специально не проверял, — описывает ситуацию Ирина. — Единственная проверка была в Москве, когда мы приземлились, пассажиров попросили не выходить. В самолет зашли две сотрудницы Роспотребнадзора. У них были тепловизоры. Женщины проводили приборами между рядов, смотрели, есть ли у кого-то температура.
У одного из мужчин было чуть выше положенных 36,6, у него, продолжает Ирина, уточнили, как он себя чувствует. Он ответил: все хорошо. «Наблюдайтесь», — сказали ему, и все.
— Можно сказать, что все это было достаточно условно, — отмечает девушка.
До Минска Ирина добиралась на автобусе, поэтому больше ее здоровье никто не проверял.
«Общественность взбудоражена, считает, что проверяют только рейсы из Китая, но это не так»
В пресс-службе Минздрава пояснили: рейсы, которые летят в Минск через Москву, проверяют россияне.
В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что в Национальном аэропорту в круглосуточном режиме сотрудники санитарно-карантинного пункта в проверяют пассажиров и грузы, которые прибыли из-за рубежа. Эпидемиологическая обстановка в Китае их работу не изменила.
— Мы постоянно проводим тепловизионный контроль рейсов, которые прибывают из стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, а также из стран и городов, где есть крупные аэропорты. Это порядка 72 рейсов в день, — поясняют в центре гигиены и эпидемиологии. — Сейчас общественность взбудоражена, считает, что проверяют только рейсы из Китая, на самом деле это не так. Наши сотрудники осуществляют тепловизионный контроль рейсов из Турции, Ирана, Ирака, Казахстана, Вьетнама, Египта и других стран.
В этом списке и города, где находятся крупные аэропорты мира. Это Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж, Вильнюс и другие.
Проверка происходит так: в зале пролетов установлены стационарные тепловизоры. Они следят за температурой пассажиров. Если у кого-то она выше 37 градусов, устройства сообщают об этом эпидемиологам.
— Наши сотрудники подходят к таким пассажирам, уточняют, как они себя чувствуют, и их маршрут следования. При необходимости они используют ручные тепловизоры, — говорят в центре гигиены и эпидемиологии. — Так же для осмотра пассажира приглашаются медицинские работники. Ситуация стабильная и контролируемая.
В российских СМИ появилась информация, что туроператоры начали эвакуацию российских туристов из Китая. В департаменте по туризму Минспорта и туризма Беларуси сообщил, что ситуация с белорусскими туристами в Поднебесной у них на контроле.
— В отличие от России, у нас это направление не массовое. В 2018-м в Китае отдыхало менее 1500 наших граждан (данные по прошлому году будут в марта — Прим. TUT.BY). Для сравнения, в Египте за это время побывало порядка 200 тысяч наших туристов, — поясняют в ведомстве. — Поэтому, в отличие от россиян, у нас нет необходимости вывозить туристов из Китая.
В департаменте также напоминают: ВОЗ заявила, что для прекращения перемещения людей и торговли с Китаем, оснований пока нет.
— Их совет — соблюдать правила прибывания в стране, — уточняют в Минспорта. — Мы также
Напомним, на выходных белорусские дипломаты в Китае сообщили, что
Ситуация в мире
На данный момент в Китае
Количество погибших возросло до 80 человек, из них 24 человека умерли за последние сутки.
Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района. Больше всего заразившихся в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.
Коронавирус также выявлен в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции, Австралии.
За пределами Китая умерших от коронавируса нет.
Меры профилактики
Коронавирус — вирус не новый. Он известен с 1960-х годов, рассказывает Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ. Проявляет он себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется насморк, кашель, конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно.
Меры профилактики те же, что и при любых других вирусных инфекциях.
Во-первых, эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний. Во-вторых, важно соблюдать респираторный этикет и гигиену рук.
Вирусом можно заразиться только при тесном контакте, например, при совместном проживании или уходе за пациентом. Например, подтвержденные случаи, когда вирус передавался от человека к человеку, зарегистрированы именно в лечебных учреждениях. Коронавирус был выявлен у персонала, который длительно ухаживал за данными пациентами.
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TUT.BY узнал, как по возвращении домой проверяют пассажиров, которые прилетели из Китая.
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