«Из-за вируса решила вернуться домой». Пообщались с пассажирами, которые только что прилетели из Пекина

Источник материала: Tut.by

Напрямую Беларусь с Китаем, где сейчас наблюдается вспышка нового короновируса , связывает рейс Пекин — Минск. Он летает трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. TUT.BY встретил пассажиров из Китая в Национальном аэропорту и поговорил с ними о том, что сейчас происходит в разных городах и провинциях из-за нового короновируса.





По расписанию самолет из Пекина должен прилететь в 17.25. Сегодня он приземлился на полчаса раньше, в 16.53. Примерно в это же время прибыли и рейсы из Берлина и Милана. Различить в потоке пассажиров тех, кто только что прилетел из Пекина, довольно легко: практически у всех на лицах маски — самых разных форм, цветов и модификаций.

Маргарита три месяца провела в Нанкине — это город на юге Китая в провинции Цзянсу, в 260 километрах от Шанхая. Там девушка работает. Вернуться домой она решила из-за нового короновируса, который, по ее ощущениям, приобрел слишком пугающий масштаб.

— Сначала было не страшно: вирус и вирус. Сейчас обстановка более накаленная, на улицах никого нет. Это, конечно, еще и связано с праздниками. На китайский Новый год все закрывается, никто и ничего не работает. Но вообще, есть ощущение, что все как будто стараются лишний раз не выходить на улицу.





Вернуться в Беларусь Маргарита решила после того, как знакомый сбросил ей видео.

— На нем какой-то мужчина потерял сознание прямо в метро. Я на следующий же день купила билеты на самолет. Приобрела их, кстати, без проблем. Плюс к этому настораживало, что многие города закрывают на карантин. Я боялась, что мой город тоже закроют, и тогда я точно не смогу улететь домой.

В Минск Маргарита прилетела в трех масках, надетых одна на другую.

— Хуже от этого не будет. Все-таки число и заболевших, и погибших растет.

Перед посадкой на борт, рассказывает девушка, всем пассажирам измеряли температуру. Так было и в Нанкине, и в Пекине.

— Какая обстановка была в последние дни в вашем городе?

— До этого все было более-менее спокойно. Но сейчас, с ростом количества заболевших, многие поддаются панике. Было 44 заболевших — а потом за пару дней их число возросло почти до трех тысяч. И еще около шести тысяч под подозрением.



Маргарита работает в Китае. Вернуться в Беларусь она решила из-за вспышки короновируса.

В Беларуси Маргарита планирует пробыть около месяца, потом, надеется, ситуация должна пойти на спад. Если это произойдет, девушка планирует вернуться на работу в Китай.

— А пока все не уляжется, побуду дома, в Беларуси.

Валерий выходит из зоны таможенного контроля одним последних. Вместе с коллегами он возвращается из командировки. В руках у него — чемодан и пакет с сувенирами, из которого выглядывают китайские фонарики. На лице у Валерия — черная медицинская маска. Коллеги вышли из зоны таможенного досмотра уже без них.



Валерий пробыл в Китае 15 дней.

В китайском городе Вэйфан — это в центральной части страны — Валерий пробыл 15 дней. По его впечатлениям, ситуация в Китае не кажется такой тревожной, как можно подумать, читая новости о распространении короновируса.

— Все очень культурно. Люди действительно хотят, чтобы никто не заболел. Например, для этого перекрыт доступ к жилым районам города. Если ты не живешь в определенном районе, то не сможешь туда зайти. Это сделано для того, чтобы какой-то период люди меньше общались.

Из командировки Валерий вернулся по плану. Говорит, даже не приходило мыслей о том, чтобы бросить дела и уехать раньше.





— Китайские врачи наблюдают и за местными жителями, и за иностранцами. Приходят на работу и прямо там измеряют температуру. Если обнаруживают ее повышение, то этого человека сразу же госпитализируют. Для таких пациентов есть специальная больница типа нашей инфекционной больницы. Эти люди постоянно находятся под наблюдением врачей.

Перед посадкой в самолет, говорит собеседник, у всех пассажиров измеряли температуру. Весь борт летел в масках. Он сам — тоже.





— За время полета сменил, наверное, четыре штуки.

— Наверняка вы общались со своими китайскими коллегами. Как они оценивают ситуацию?

— Все понимают, что китайские службы работают очень культурно, грамотно, быстро и слаженно. И этим, если честно, они поражают.





Анастасию, которая вернулась в Минск рейсом из Пекина, в Шанхай пригласили погостить ее друзья. Вместе с ними она провела неделю — как раз в тот период, когда число заболевших короновирусом значительно выросло.

Весь период, говорит девушка, она проходила в маске. Точно так же поступили и ее китайские друзья.



Анастасия была в Китае неделю по приглашению друзей.

— Вначале казалось, что ничего страшного не происходит. Потом стало понятно, что это не «ничего страшного». Лучше перестраховаться, чем заболеть.

В Китае Анастасия была впервые. По ее представлениям, на улицах должно было быть много людей, «точно больше, чем в Минске». Но на деле оказалось, что все улицы пусты, а половина кафе, ресторанов и магазинов закрыты.

Из Шанхая в Минск Анастасия летела с пересадкой в Пекине. По ее наблюдениям, в обоих городах практически все ходят в масках.

Пара, прилетевшая в Минск из Пекина, выходит из зоны таможенного контроля в масках, подходит к выходу из аэропорта, снимает их и выбрасывает. В Беларусь они приехали к своему другу Пхун Джану. Он разговаривает на русском и помогает нам с переводом.





— Этот вирус на самом деле серьезный. И проблема в том, что пока нет никакого лечения. В принципе, если вы живете не в Ухане, то волноваться пока особо не за чем. За пределами города ситуация не такая серьезная.

— А в Пекине сейчас какая ситуация?

— В Пекине многие стараются себя защищать и просто как можно реже выходить на улицу.