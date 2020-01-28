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Белоруса осудили за стрельбу в Гдыне в 2017 году
28.01.2020 00:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 27 января, в Гдыне вынесли приговор белорусу, который несколько раз выстрелил в офисе агентства Reuters в 2017 году. Суд приговорил белоруса Степана Свидерского к году тюрьмы с отсрочкой наказания на три года,
Суд признал мужчину виновным в создании непосредственной опасности потери жизни и здоровья. Первоначально белоруса обвиняли в покушении на убийство, сообщает
Напомним, вечером 14 ноября 2017 года в офисе информационного агентства
Степан Свидерский на тот момент жил в пригороде Гдыни, более шести лет работал аналитиком в компании Thomson Reuters и занимался спортивной стрельбой. Друзья характеризовали парня положительно, а мама говорила, что он мог поехать на работу с оружием, потому что не успел отвезти его домой после тренировки.
27 января в суде рассказали о том, что случилось в офисе агентства. Охранник заинтересовался футляром белоруса. Но после по команде белоруса отложил его, а Свидерский схватился за пистолет. После чего завязалась борьба, и белорус два раза выстрелил. В результате инцидента никто не пострадал.
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Суд приговорил белоруса Степана Свидерского к году тюрьмы с отсрочкой наказания на три года
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