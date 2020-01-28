ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруса осудили за стрельбу в Гдыне в 2017 году

28.01.2020 00:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 27 января, в Гдыне вынесли приговор белорусу, который несколько раз выстрелил в офисе агентства Reuters в 2017 году. Суд приговорил белоруса Степана Свидерского к году тюрьмы с отсрочкой наказания на три года, сообщают польские СМИ.

Суд признал мужчину виновным в создании непосредственной опасности потери жизни и здоровья. Первоначально белоруса обвиняли в покушении на убийство, сообщает rmf24.pl.


Фото: naszemiasto.pl

Напомним, вечером 14 ноября 2017 года в офисе информационного агентства произошла стрельба. Был задержан белорус — 30-летний уроженец Гродно Степан Свидерский.

Степан Свидерский на тот момент жил в пригороде Гдыни, более шести лет работал аналитиком в компании Thomson Reuters и занимался спортивной стрельбой. Друзья характеризовали парня положительно, а мама говорила, что он мог поехать на работу с оружием, потому что не успел отвезти его домой после тренировки.

27 января в суде рассказали о том, что случилось в офисе агентства. Охранник заинтересовался футляром белоруса. Но после по команде белоруса отложил его, а Свидерский схватился за пистолет. После чего завязалась борьба, и белорус два раза выстрелил. В результате инцидента никто не пострадал.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд приговорил белоруса Степана Свидерского к году тюрьмы с отсрочкой наказания на три года
 
Новости дня
Новости общества
 
«Из-за вируса решила вернуться домой». Пообщались с пассажирами, которые только что прилетели из Пекина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика