Белоруса осудили за стрельбу в Гдыне в 2017 году

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 27 января, в Гдыне вынесли приговор белорусу, который несколько раз выстрелил в офисе агентства Reuters в 2017 году. Суд приговорил белоруса Степана Свидерского к году тюрьмы с отсрочкой наказания на три года, сообщают польские СМИ.

Суд признал мужчину виновным в создании непосредственной опасности потери жизни и здоровья. Первоначально белоруса обвиняли в покушении на убийство, сообщает rmf24.pl .



Фото: naszemiasto.pl

Напомним, вечером 14 ноября 2017 года в офисе информационного агентства произошла стрельба . Был задержан белорус — 30-летний уроженец Гродно Степан Свидерский.

Степан Свидерский на тот момент жил в пригороде Гдыни, более шести лет работал аналитиком в компании Thomson Reuters и занимался спортивной стрельбой. Друзья характеризовали парня положительно, а мама говорила, что он мог поехать на работу с оружием, потому что не успел отвезти его домой после тренировки.

27 января в суде рассказали о том, что случилось в офисе агентства. Охранник заинтересовался футляром белоруса. Но после по команде белоруса отложил его, а Свидерский схватился за пистолет. После чего завязалась борьба, и белорус два раза выстрелил. В результате инцидента никто не пострадал.