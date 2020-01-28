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«Сахарное дело», задержание Тихини, как стать единым кандидатом и самолет из Пекина - все за вчера

28.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Похоже, после дела медиков нас ждет «сахарное дело», но точно сказать, что сейчас происходит в сахарной отрасли, сложно. Директора одного из четырех заводов, похоже, сняли с того самого самолета «Белавиа» Минск — Мюнхен (тот самый, который развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно). Руководителей трех других предприятий вчера на работе не было. Официальных комментариев ни по поводу истории с самолетом, ни по поводу директоров так и не появилось. В общем, ждем и обязательно расскажем, как будут развиваться события. А пока — о других новостях вчерашнего дня.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В продолжение сахарной темы: вот здесь мы оценили, как жили наши четыре сахарных завода в последнее время.
  • Вчера появилась информация о том, что в СИЗО КГБ угодил бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня. Это нам подтвердили два несвязанных между собой источника, а вот родные экс-руководителя ГУБОПиК МВД все опровергают, но почему телефон Тихини недоступен, не комментируют.
  • Первый случай смерти от коронавируса уже зафиксировали в Пекине. Кстати, в Сети появился онлайн-сервис, с помощью которого можно следить, как распространяется зараза по всему миру. Врачи же объяснили, почему вспышки вируса происходят внезапно и почему они так опасны. Наша соотечественница, которая недавно вернулась из Китая, рассказала, как ее проверяли в нашем аэропорту, а мы встретили вчерашний рейс из Пекина и поговорили с пассажирами о том, что сейчас происходит в Поднебесной.


  • В прошлую пятницу президент устроил очередной разнос и заявил, что «нас раком поставили из углеводородов». Нашего главреда политико-экономического блока новостей Ольгу Лойко это навело на мысли не только о том, в какой позе оказалось страна и население, но и о борьбе за справедливость.
  • Уже не один раз мы слышали, что в Беларуси по-новому считают зарплаты бюджетников. На примере расчетника учителя показываем, что именно и как изменится (обязательно посмотрите строчку итого).
  • Оппозиция рассказала, как будут выбирать единого кандидата на президентские выборы: нужно набрать 100 баллов и сдать 500 евро. А вот глава БНФ Костусев уже предложил выдвинуть единым Павла Северинца.
  • В декабре прошлого года госдолг Беларуси превысил 43 миллиарда рублей и продолжает расти, притом что последние 8 лет правительство выплачивает больше 3 миллиардов долларов ежегодно. Разбирались, как так получается и есть ли у Беларуси риск не расплатиться с долгами.
  • Мы съездили в Слуцкий район, где начался процесс по делу о жестоком убийстве двух пенсионеров — 79 и 94 лет и покушении на убийство 85-летней пенсионерки. На скамье подсудимых — три жителя местных деревень. Согласно обвинению, они сначала душили мужчин, а потом сожгли их заживо. Из дома первой жертвы вынесли 50 рублей, из дома второй жертвы — около 300 рублей. Фигурантам грозит смертная казнь, двое из них ранее были судимы за кражи.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Что мы знаем о системной красной волчанке, кроме того, что это любимый диагноз доктора Хауса и болезнь, от которой страдает Леди Гага? Вероятно, ничего. В такой же ситуации была и Юля, которая спустя несколько лет, в течение которых она умирала от боли и слабости, услышала от врачей: то, что с ней происходит, — это и есть волчанка. Юля рассказала, как живет с этой редкой болезнью.
  • На новых станциях метро устанавливают защитные экраны — устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Узнали, сколько они будут стоить.
  • А возле МКАД мы нашли настоящее «кладбище» каршеринговых машин: некоторые сильно битые, без стекол и бамперов. По этим авто вполне можно оценить тяжесть аварий, в которые попадают пользователи сервиса.
  • В январе снова появилась информация о том, что в ближайшие годы мусоропроводы заварят по всей стране. На самом деле эту новость мы слышим не впервые, но сегодня в большинстве домов в Минске мусоропроводы все же работают — посмотрели, как рядом с ними живется и попытались понять, почему их до сих пор не удалось заварить. А между тем, в мире из мусора делают строительные материалы: например, коврики из пластиковых бутылок (и не только!).

О СПОРТЕ

  • Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад временно отстранен от участия в соревнованиях. И вот почему.
  • Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января в возрасте 41 года. Вместе с ним в вертолете находилась его 13-летняя дочь и еще 7 человек. Мировые звезды спорта сразу же отреагировали на трагедию, а вчера стали известны первые подробности о катастрофе.


  • Помните непобедимых «Чикаго Буллз» с Родманом, Пиппеном и Джорданом? А гениальную связку «Юты» Мэлоун — Стоктон? Взгляните, как звезды НБА 90-х выглядят сейчас, когда большинству из них уже за 50.
  • Ну, а еще мы можем показать вам, во что одели теннисисток в Австралии в знойную погоду.

Все новости понедельника, 27 января

Ну, а перед тем, как вы погрузитесь в будничные дела, предлагаем вам немного музыки. Например, можно послушать кого-то из 12 финалистов нацотбора на «Евровидение», или 18-летнюю Билли Айлиш, которая собрала награды во всех основным номинация «Грэмми-2020», или появившуюся недавно запись концерта Би-2 с симфоническим оркестром. Яркого вам дня!

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Похоже, после дела медиков нас ждет «сахарное дело», но точно сказать, что сейчас происходит в сахарной отрасли, сложно. ждем и обязательно расскажем, как будут...
 
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