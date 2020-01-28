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В Витебской области появятся новые МРТ-аппараты. Рассказываем где
28.01.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три компьютерных томографа с 1 января заработали в медучреждениях в Орше, Полоцке и Браславе. В перспективе они появятся в Лепеле и Глубоком,
В области сейчас есть 10 компьютерных томографов: пять — в Витебске (два — в областной клинической больнице, по одному — в диагностическом центре, онкологическом диспансере и поликлинике на Юг-7а), а также в Новополоцке, Браславе, Полоцке и Орше.
Кроме того, в 2020-м планируют приобрести магнитно-резонансные томографы (МРТ) для больниц и поликлиник в Орше, Полоцке, Браславе, Лепеле и Глубоком.
В Витебской области
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В Витебской области сейчас четыре МРТ-аппарата.
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