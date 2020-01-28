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С 1 февраля жалобы на ЖКХ по номеру 115 будут принимать сразу со всей области

28.01.2020 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Областной контакт-центр по вопросам ЖКХ на единый короткий номер 115 заработает с 1 февраля, сообщает Mogilevnews.by. По этому номеру централизованно будут принимать заявки граждан со всей области.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Коммунальники говорят, что теперь, когда заявки будут принимать централизованно со всей области, дозвониться смогут все потребители жилищно-коммунальных услуг Могилевской области, независимо от района и места проживания. А еще это обеспечит выполнение заявок.

Единый номер диспетчерской службы 115 в Могилеве ввели 1 февраля. Это номер, на который можно оставить заявку, в том числе пожаловаться на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг. Портал 115.бел заработал в Могилеве в конце декабря 2018 года. За 4 месяца на нем приняли 1015 запросов о проблемах от горожан, решили — 405.

В апреле 2018-го также речь шла о том, что на едином коротком номере диспетчерской службы 115 в Могилеве не хватает сотрудников. Штат планировали увеличить.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ранее единые диспетчерские службы с коротким номером 115 работали в каждом районе Могилевской области.
 
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