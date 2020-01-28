|
С 1 февраля жалобы на ЖКХ по номеру 115 будут принимать сразу со всей области
28.01.2020 07:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной контакт-центр по вопросам ЖКХ на единый короткий номер 115 заработает с 1 февраля,
Коммунальники говорят, что теперь, когда заявки будут принимать централизованно со всей области, дозвониться смогут все потребители жилищно-коммунальных услуг Могилевской области, независимо от района и места проживания. А еще это обеспечит выполнение заявок.
Единый номер диспетчерской службы 115 в Могилеве
В апреле 2018-го также речь шла о том, что на едином коротком номере диспетчерской службы 115 в Могилеве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее единые диспетчерские службы с коротким номером 115 работали в каждом районе Могилевской области.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)