С 1 февраля жалобы на ЖКХ по номеру 115 будут принимать сразу со всей области

Источник материала: Tut.by

Областной контакт-центр по вопросам ЖКХ на единый короткий номер 115 заработает с 1 февраля, сообщает Mogilevnews.by. По этому номеру централизованно будут принимать заявки граждан со всей области.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Коммунальники говорят, что теперь, когда заявки будут принимать централизованно со всей области, дозвониться смогут все потребители жилищно-коммунальных услуг Могилевской области, независимо от района и места проживания. А еще это обеспечит выполнение заявок.

Единый номер диспетчерской службы 115 в Могилеве ввели 1 февраля . Это номер, на который можно оставить заявку, в том числе пожаловаться на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг. Портал 115.бел заработал в Могилеве в конце декабря 2018 года. За 4 месяца на нем приняли 1015 запросов о проблемах от горожан, решили — 405.

В апреле 2018-го также речь шла о том, что на едином коротком номере диспетчерской службы 115 в Могилеве не хватает сотрудников . Штат планировали увеличить.