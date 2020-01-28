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«Трубочки, стаканчики валяются». Откуда мусор возле могилевской многоэтажки и при чем тут «МакДональдс»

28.01.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворе дома на улице Чигринова, 3, в Могилеве каждое утро одна и та же картина: возле подъездов, на детской площадке, на дороге — стаканчики, коробки, салфетки, пакеты из «МакДональдса». Могилевчанин Сергей Климов работает в этом доме: делает ремонт в квартире знакомого. Говорит, когда рядом открыли ресторан, мусор лежит постоянно: «Тут не столько вина жителей дома, сколько молодежи, проходящей мимо из „МакДональдса“». К обеду у подъездов чисто — женщина приходит убирать.


Обслуживанием дома на Чигринова занимается ООО «ЮрСтройМаш». Специалист по работе с населением компании Марина Брянцева подтвердила: дом стал действительно проблемным.

— Очень жалуется наш дворник, говорит, с открытием «МакДональдса» мусора стало так много, что не успевает убирать. Рассказывала, что постоянно закрывает крышки мусорных контейнеров после уборки, потом приходит: все люки открыты и мусора в них — через верх. Жильцы жалуются, что из «МакДональдса» мусор к их дому носят, хотя у ресторана должны быть свои мусорки.


«Постоянно трубочки, стаканчики валяются»

Наталья Леженко приходит на уборку территории дома три раза в неделю, обычно в понедельник, среду и пятницу с 10.30 до 12.00. По ее словам, в какое бы время и день ни пришла, постоянно много мусора:

— Рядом пивнушка с шашлыками, оттуда тоже мусор часто носили к нам во двор. Вороны налетают, кетчуп клюют, весь мусор разлетается. Вот и теперь то же самое. Я как-то собрала два ведра их мусора и поставила возле того кафе, так вроде успокоились. А тут «МакДональдс» открылся — тоже постоянно носят мусор в нашу мусорку. Как-то при мне два человека оттуда в белых куртках и штанах — видимо, повара — несли два полных баула. Меня увидели, возле забора эти пакеты поставили и ушли. Постоянно трубочки, стаканчики валяются, на дом страшно смотреть. Сегодня [27 января] 4 часа убирала.


Уборщица Наталья рассказывает: «Убрала как-то в среду, пришла в четверг посмотреть — опять мусор везде»

«Это действия неопытного сотрудника»

В могилевском «МакДональдсе» ситуацию комментировать не стали. Центральный же офис в столице отреагировал оперативно: мол, ситуацию изучили, благодарим жильцов дома по улице Чигринова за бдительность, «официально заявляем, что вынос мусора из ресторана „МакДональдс“ в Могилеве не осуществляется к контейнерам близлежащих или каких-либо иных домов, а только на контейнерную площадку на территории торгового центра. Исключение — действия неопытного сотрудника несколько дней назад».

Представители компании уверяют, что мусор, попавший в контейнер жилого дома, в тот же день перенесли в мусорные контейнеры торгового центра, и обещают — инцидент не повторится. Со всеми сотрудниками и менеджерами ресторана в Могилеве провели дополнительный инструктаж по теме выноса мусора, сообщает центральный офис.


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Теги: Могилев
 
 
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Во дворе дома на улице Чигринова, 3, в Могилеве каждое утро одна и та же картина: возле подъездов, на детской площадке, на дороге - стаканчики, коробки, салфетки,...
 
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