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В Беловежской Пуще нашли редкое природное явление

28.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской Пуще, возле деревни Белая, обнаружено редкое природное явление — срастание двух сосен, сообщается на сайте Нацпарка.


Фото: npbp.by

Сосны, которые стоят в полуметре друг от друга, срослись на высоте четырех метров.

Возраст деревьев — около 70 лет, расположены они рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны была сожжена православная церковь.

 
 
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Сосны, которые стоят в полуметре друг от друга, срослись на высоте четырех метров.
 
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