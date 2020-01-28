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В Беловежской Пуще нашли редкое природное явление
28.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беловежской Пуще, возле деревни Белая, обнаружено редкое природное явление — срастание двух сосен, сообщается на
Сосны, которые стоят в полуметре друг от друга, срослись на высоте четырех метров.
Возраст деревьев — около 70 лет, расположены они рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны была сожжена православная церковь.
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Сосны, которые стоят в полуметре друг от друга, срослись на высоте четырех метров.
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