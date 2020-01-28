В Беловежской Пуще нашли редкое природное явление

Источник материала: Tut.by

В Беловежской Пуще, возле деревни Белая, обнаружено редкое природное явление — срастание двух сосен, сообщается на сайте Нацпарка .



Фото: npbp.by

Сосны, которые стоят в полуметре друг от друга, срослись на высоте четырех метров.

Возраст деревьев — около 70 лет, расположены они рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны была сожжена православная церковь.