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В Беловежской пуще обнаружили редкое природное явление

28.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беловежской пуще обнаружили редкое природное явление

Крайне редкое природное явление — срастание двух сосен — зафиксировали на территории Беловежской пущи, информирует отдел охраны леса и лесного хозяйства Национального парка.

Два дерева расположены на расстоянии около полуметра друг от друга и срослись на высоте порядка четырех метров. Этим соснам около 70 лет. Они находятся недалеко от места, где стояла церковь, сожженная в годы Великой Отечественной войны.

Специалисты устанавливают причины срастания двух хвойных деревьев.

Источник: СБ

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Теги: Гродно
 
 
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Крайне редкое природное явление — срастание двух сосен — зафиксировали на территории Беловежской пущи, информирует отдел охраны леса и лесного
 
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