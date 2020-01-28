В Беловежской пуще обнаружили редкое природное явление

Источник материала: Полымя





Крайне редкое природное явление — срастание двух сосен — зафиксировали на территории Беловежской пущи, информирует отдел охраны леса и лесного хозяйства Национального парка.

Два дерева расположены на расстоянии около полуметра друг от друга и срослись на высоте порядка четырех метров. Этим соснам около 70 лет. Они находятся недалеко от места, где стояла церковь, сожженная в годы Великой Отечественной войны.

Специалисты устанавливают причины срастания двух хвойных деревьев.

Источник: СБ