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В Речице кондуктор автобуса забрала забытый ребенком телефон. Похоже, будет уголовное дело
28.01.2020 09:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В декабре прошлого года 12-летняя речицкая школьница забыла в автобусе телефон, а когда вспомнила об этом и вернулась, его уже не было. Оказалось, что мобильный забрала кондуктор,
Теперь действия 37-летней женщины, вероятнее всего, будут квалифицированы как кража.
А милиционеры напоминают: у каждой потерянной вещи есть владелец. Если вы нашли мобильный, кошелек или другую вещь и не можете установить, чья она, передайте в отделение милиции.
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Речицкая школьница забыла в автобусе телефон, а когда вспомнила об этом и вернулась, его уже не было.
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