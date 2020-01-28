﻿ В Речице кондуктор автобуса забрала забытый ребенком телефон. Похоже, будет уголовное дело. 21.by
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В Речице кондуктор автобуса забрала забытый ребенком телефон. Похоже, будет уголовное дело

28.01.2020 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре прошлого года 12-летняя речицкая школьница забыла в автобусе телефон, а когда вспомнила об этом и вернулась, его уже не было. Оказалось, что мобильный забрала кондуктор, пишет dneprovec.by.

Теперь действия 37-летней женщины, вероятнее всего, будут квалифицированы как кража.

А милиционеры напоминают: у каждой потерянной вещи есть владелец. Если вы нашли мобильный, кошелек или другую вещь и не можете установить, чья она, передайте в отделение милиции.

 
 
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Речицкая школьница забыла в автобусе телефон, а когда вспомнила об этом и вернулась, его уже не было.
 
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