«До сих пор врачи не знают, почему оно появилось». Истории людей с акне

Источник материала: Tut.by

Для многих людей подростковый возраст — это буйство гормонов, постоянные высыпания на лице и, как следствие, неуверенность в себе. Но для некоторых все не ограничивается единичными прыщиками — они вынуждены много лет бороться с акне, чтобы вернуть коже нормальное состояние. Мы пригласили в студию людей, которые столкнулись с этой проблемой. Они рассказали о борьбе с комплексами, лечении и реакции окружающих.