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«До сих пор врачи не знают, почему оно появилось». Истории людей с акне
28.01.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для многих людей подростковый возраст — это буйство гормонов, постоянные высыпания на лице и, как следствие, неуверенность в себе. Но для некоторых все не ограничивается единичными прыщиками — они вынуждены много лет бороться с акне, чтобы вернуть коже нормальное состояние. Мы пригласили в студию людей, которые столкнулись с этой проблемой. Они рассказали о борьбе с комплексами, лечении и реакции окружающих.
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Переживания, комплексы и поддержка.
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