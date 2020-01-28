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Восстановят фонтан и посадят ивы. В Гродно восстанавливают два городских пруда

28.01.2020 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно начали ремонтировать городские пруды на улицах Репина и Курчатова. В одном водоеме очистят дно и восстановят дренажную систему, а во втором найдут потерянный водопровод и восстановят фонтан, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Пруд на улице Репина раньше подпитывался родниками, но во время прокладки инженерных коммуникаций к домам эта инфраструктура была нарушена. Пруд стал мельчать и зарастать.

В прошлом году Гродненский горисполком принял решение восстановить водоем. Раньше прилегающую территорию к пруду благоустроили, создали зону отдыха, однако сам водоем оказался в очень плохом состоянии. Горожане начали обращаться в различные инстанции.

После консультаций со специалистами «Гродномелиоводхоза» было создано инженерное решение. Довольно глубокий пруд будут постепенно засыпать грунтом до глубины 1,5 метра. Затем на хорошо утрамбованное дно уложат специальную пленку, а водоем заполнят водой. В таком случае он не станет зарастать камышом, сюда вернутся лебеди и дикие утки.


Фото: grodnonews.by

Водоем уже начали засыпать: ежедневно с больших строек города сюда привозят до 900 тонн грунта.

Недавно председатель горисполкома Мечислав Гой и генеральный директор «Гродномелиоводхоза» Борис Богданец осмотрели пруды на улице Курчатова в сквере воинов-афганцев. Последний раз эти водоемы мелиораторы чистили и углубляли примерно 10 лет назад.


Фото: grodnonews.by

Фото: grodnonews.by

Здесь применят тот же принцип, что и на улице Репина — засыпят до полутораметровой глубины. Также рядом благоустроят территорию и высадят ивы, которые здесь когда-то росли, но их срубили. А еще — восстановят фонтан, который раньше работал посреди пруда.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начали ремонтировать городские пруды на улицах Репина и Курчатова.
 
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