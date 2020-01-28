ФБР и СК расследуют дело о незаконном возврате налогов на 50 млн долларов

Источник материала: Tut.by

21 января в Минск прибыли сотрудники Федерального бюро расследований и Налоговой службы США. Среди прочего в их присутствии допросили белоруса по их уголовному делу о незаконном возврате налогов на 50 млн долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Налоговая служба США выявила преступную сеть, которая занималась незаконным возвратом налогов на общую сумму более 50 млн долларов. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один белорус, проходящий обвиняемым по уголовным делам в нашей стране.

Мужчину допросили в присутствии американцев. После этого белорусские следователи и их коллеги согласовали дальнейший план по сбору информации и доказательств по уголовным делам.

СК уже не первый раз сотрудничает с ФБР. В ноябре 2019-го после обмена информацией между ними была подтверждена причастность 28-летнего жителя Гродно к киберпреступлениям. Работа по этому делу еще идет.