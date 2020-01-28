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ФБР и СК расследуют дело о незаконном возврате налогов на 50 млн долларов

28.01.2020 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 января в Минск прибыли сотрудники Федерального бюро расследований и Налоговой службы США. Среди прочего в их присутствии допросили белоруса по их уголовному делу о незаконном возврате налогов на 50 млн долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Налоговая служба США выявила преступную сеть, которая занималась незаконным возвратом налогов на общую сумму более 50 млн долларов. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один белорус, проходящий обвиняемым по уголовным делам в нашей стране.

Мужчину допросили в присутствии американцев. После этого белорусские следователи и их коллеги согласовали дальнейший план по сбору информации и доказательств по уголовным делам.

СК уже не первый раз сотрудничает с ФБР. В ноябре 2019-го после обмена информацией между ними была подтверждена причастность 28-летнего жителя Гродно к киберпреступлениям. Работа по этому делу еще идет.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Он контактировал с фигурантами уголовного дела, которое расследуется в Америке.
 
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