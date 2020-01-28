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«В командировке». «Пропал» руководитель Белорусской сахарной компании, которую учредили сахарные заводы

28.01.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По неподтвержденным данным, Дмитрий Кириллов был задержан в рамках «сахарного дела». В московском офисе отвечают, что директор уехал в командировку еще на прошлой неделе.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Пропажу-задержание всех четырех директоров сахарных комбинатов до сих пор официально никто не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.

По данным источника TUT.BY, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Мы пытались связаться с ним в понедельник и во вторник, но его на рабочем месте нет.

— Он в командировке, улетел в Минск на прошлой неделе, — ответили в московском офисе компании.

На наши вопросы о том, есть ли с ним связь, в компании не отвечают.

«Белгоспищепром» ситуацию никак не комментирует.

— Мы сами абсолютно ничего не знаем, — ответили в приемной.

— Говорят, пропал руководитель сахарной компании Кириллов.

— Вы серьезно? В концерне этого не знают.

На вопрос, может ли «Белгоспищепром» связаться с Дмитрием Кирилловым по телефону, на том конце провода ответили, что «таких поручений руководитель не давал».

Как указано на сайте Белорусской сахарной компании, это «успешно развивающаяся компания, реализующая сахар-песок белорусского производства». Учредители компании — четыре сахарных завода: Городейский комбинат, Скидельский, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Жабинковский.

«Белорусская Сахарная Компания» сотрудничает со многими крупнейшими дилерами и трейдерами на российском рынке, что позволяет охватывать широкий круг потребителей. В настоящее время мы успешно сотрудничаем с более 40 крупными компаниями во многих регионах России. Компания является эксклюзивным импортером и дистрибьютором продукции СОАО «Коммунарка» на территории Российской Федерации", — написано на официальном сайте.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По неподтвержденным данным, Дмитрий Кириллов задержан в рамках «сахарного дела». В московском офисе отвечают, что директор уехал в командировку еще на прошлой...
 
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