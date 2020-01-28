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117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»

28.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей». Его цель —  развитие творческих способностей учащихся, пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, популяризация профессии спасателя.

В этом году на районный этап конкурса учащиеся из 21 учреждения образования Буда-Кошелевского района представили 117 работ в следующих номинациях: сказка, рассказ, стихотворение, рисунок, плакат, поделка, скульптура малых форм, модель пожарной аварийно-спасательной техники, стикер-пак МЧС.

Благодаря этому в конкурсе смог принять участие любой желающий школьник. Ведь если ты не умеешь рисовать — напиши сказку, не дружишь с рифмой —  лепи из пластилина. Таким образом, смотр-конкурс который год объединяет огромное количество ребят разных возрастов, с разными творческими способностями, неравнодушных к теме безопасности жизнедеятельности.

Из многообразия работ членам жюри сложно было сделать выбор, ведь каждая работа хороша по-своему. О том, как распределились итоговые места мы напишем в ближайшем выпуске «Авангарда». А пока предлагаем вам фотоотчет с районного этапа.117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
Членам жюри сложно было сделать выбор.117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
117 детских работ приняли участие в районном этапе конкурса «Спасатели глазами детей»
Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.

 
 
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Ежегодно Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей». Его цель -  развитие...
 
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