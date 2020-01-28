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Источник: по «сахарному делу» сразу было 11 фигурантов. Но задержания продолжаются
28.01.2020 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ни одно силовое ведомство не комментирует, почему в пятницу развернули самолет Минск — Мюнхен и
— В конце прошлой недели по этому делу было задержано 11 человек, — сообщили TUT.BY два не связанных между собой источника и уточнили, дело расследует Комитет государственной безопасности.
В комитете «комментариев для СМИ» по-прежнему нет.
Еще вчера, 27 января, на Скидельском сахарном комбинате рассказывали, что директор Дмитрий Егоров
— Не знаю, не могу ничего сказать.
По информации источника TUT.BY, задержания по уголовному делу о коррупции продолжаются. Вчера наручники надели на нескольких сотрудников Скидельского сахарного завода. Якобы по подозрению в получение взятки. Но на самом предприятии эту информацию не подтверждают:
— Никаких задержаний не было.
Напомним, пропажу-задержание всех четырех директоров сахарных комбинатов до сих пор официально никто не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.
По данным источника TUT.BY, фигурантом «сахарного дела» является и
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Ни одно силовое ведомство не комментирует, почему в пятницу был развернут самолет Минск-Мюнхен, и куда пропали директора сахарных заводов.
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