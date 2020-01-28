С животноводами МТФ «Центр» ОАО «УваровичиЭлит» встретилась Наталья Киселева

Источник материала: Газета Авангард

В рамках Дня животновода с работниками сельхозотрасли встретилась председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.





Наталья Никитовна рассказала труженикам фермы о социально-экономическом развитии района, о работе комиссии по содействию занятости населения, ответила на вопросы, которых, к слову, у животноводов было немало. В большинстве своем они касались качества жизни на селе.





Традиционно в ходе встречи были озвучены производственно-экономические показатели хозяйства за 2019 год и итоги работы МТФ «Центр».





Как отметил руководитель сельхозпредприятия Владимир Матузко, коллективу фермы есть над чем работать, ведь надои молока ниже уровня прошлого года. Для этого, прежде всего, необходимо строго соблюдать все технологические процессы и добросовестно относиться к своим обязанностям. В хозяйстве есть самое главное – умеющие работать и знающие свое дело люди. Осталось только приложить усилия и сообща двигаться к намеченной цели.





Ольга МАРЦЕЛЕВА

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