С аукциона в Витебске ушли помещения в историческом центре. Там откроют новые кафе

Источник материала: Tut.by

В Витебском горисполкоме прошел первый в 2020 году аукцион.

С молотка ушла недвижимость в историческом центре города — как в собственность, так и в аренду. Новые владельцы хотят использовать эти здания в основном для общепита и торговли. Аукцион пополнил бюджет города более чем на 280 тысяч рублей, сообщают «Витебские вести».



Пересечение улиц Суворова и Крылова. Фото: Игорь Матвеев

Самый напряженный торг развернулся за право 3-летней аренды нежилого помещения площадью почти 118 кв. м в доме № 10/5 на углу улиц Суворова и Крылова. Лот привлек трех участников, в том числе известные в городе сети общепита. В ходе аукциона цена поднялась в 77 раз. Победитель определился на 89-м шаге — когда стоимость превысила 38,4 тысячи рублей.

Новым арендатором стала компания витебского бизнесмена Дмитрия Скиндерева. В этом же здании расположен принадлежащий ей гастробар «Гурман». Его хотят расширить за счет взятого в аренду помещения на втором этаже.

А дороже всего обошлись два помещения площадью почти 140 кв. м на первом этаже жилого дома № 3 на улице Крылова. Единственный претендент выкупил историко-культурную ценность почти за 205 тысячи рублей (это увеличенная на 5% начальная цена).

Недвижимость продали в собственность, одно из условий — организация объекта общественного питания. Рядом расположено кафе «Клюква», так что по соседству может появиться конкурент.

Бывший магазин № 9 сети «Витебские продукты» на улице Коммунистической, 19, закрылся около четырех месяцев назад. Новый арендатор хочет использовать недвижимость под офис либо создать здесь сервисный или торговый объект. Он выкупил право аренды почти за 11 тысячи рублей.

Новые собственники или арендаторы появятся у шести объектов городской недвижимости общей площадью почти в тысячу кв. м.

В 2019 году Витебск заработал на принадлежащей городу недвижимости (аренда, продажа в собственность или права аренды) около 3,4 млн рублей.