Их основная задача — бесперебойное и качественное электроснабжение. Кореличский РЭС подвел итоги работы за 2019 год и поставил задачи на 2020

Источник материала: Полымя

В актовом зале Кореличского района электрических сетей состоялось отчетное собрание, на котором были подведены итоги работы организации за 2019 год и поставлены задачи на текущий 2020 год.

В мероприятии приняли участие председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев, начальник Лидских электрических сетей Виктор Жук, председатель профсоюзного комитета Лидских электрических сетей Валерий Малец, руководство Кореличского РЭСа и коллектив организации.





— Важнейшей задачей для персонала Кореличского РЭС является бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии, поддержание в исправном состоянии электрических сетей, своевременное устранение возникших аварийных повреждений, своевременный расчет за потребленную электрическую энергию нашими потребителями, — отметил начальник Кореличского РЭС Геннадий Маковик. — Коллектив организации 81 человек, каждый из которых на протяжение 2019 года успешно трудился в своем направлении. Благодаря этому Кореличский РЭС в 2019 году выполнил свои основные задачи.

О работе отдела сбыта Кореличского РЭС рассказал заместитель начальника по сбыту Иван Лежень. Информацию о проведенных персоналом РЭС работах доложил главный инженер организации Игорь Самалюк.

















В ходе мероприятия были озвучены не только производственные результаты Кореличского РЭС, но и значительное внимание уделено спортивной, общественной и культурной жизни коллектива. В целом о профсоюзной жизни работников Лидских электрических сетей рассказал председатель профсоюзного комитета Лидских электрических сетей Валерий Малец.





К слову, коллектив Кореличского РЭС является активным участником всевозможных акций, конкурсов и профсоюзных мероприятий. Однако работники организации не только участвуют, но и побеждают. Так, по итогам конкурса на лучшее новогоднее оформление административного здания, который проводили Лидские электрические сети, Кореличский РЭС занял первое место. Наши поздравления!

Вот такое новогоднее настроение царило в Кореличском районе электрических сетей на протяжение всех новогодних праздников.





















Оксана ЯНУШ

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