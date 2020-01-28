Минскую многоэтажку донимают крысы

Источник материала: Tut.by

Крысы бегают прямо в мусороприемной камере, рядом с подъездом многоэтажки на улице Притыцкого. Такое видео прислали в редакцию минчане.

Андрей Басков живет в доме № 78 на улице Притыцкого, 19-й подъезд. Он прислал в редакцию видео, снятое днем 28 января.

— Дочка увидела крыс в мусороприемной камере и боялась заходить в подъезд. Проблема с крысами в нашем доме давняя — похожее творится и в 18-м подъезде, и в 20-м, — рассказывает собеседник.

Читатель отмечает, что в конце прошлого лета — начале осени крысы бегали прямо в подъезде, по перилам. Тогда он оставлял заявку в службе 115.бел, однако результата своего обращения житель не заметил.

— Крысы роют ямы под плиткой возле подъезда, а когда тепло — залазят в машины и перегрызают провода, — возмущен минчанин.

TUT.BY обратился за комментарием к коммунальникам. В ЖЭУ-6 Фрунзенского района Минска рассказали, что проблема с крысами есть не только в этом доме.

— Сейчас мы поменяли организацию, которая выполняет дератизацию. Завтра как раз первая обработка с новой — «Центром профилактической дезинфекции». Значит, начнем как раз с дома № 78.

Если вы заметили крыс в доме, коммунальники советуют обращаться в службу 115.бел или напрямую в ЖЭУ.

— У нас дератизация выполняется по графику, но в таких случаях подадим заявку на дополнительную обработку — обычно это касается подвалов, мусорокамер. Если видим, что есть норы, дыры — они цементируются.

В ЖЭУ рассказали, что недавно удалось справиться с крысами в другом доме — на Лещинского, 29.

В жилищной службе добавляют, что почему-то часто крысы заводятся в домах рядом с веткой метро.

— Кроме того, не все жители хотят заваривать мусоропроводы, а это бы решило проблему. Ну и в целом — крысы приходят туда, где есть пищевые отходы. Поэтому сложное время обычно осенью, когда люди начинают делать закатки, а потом выбрасывают гнилые овощи в мусорокамеру. Бывает и так, что жители бросают мусор не в контейнер, а оставляют прямо в подъезде. Это тоже привлекает грызунов.