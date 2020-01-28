Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

Источник материала: Полымя

На основании требований и норм Устава партии, а также Постановлений ЦК КПБ о сроках и выборах в партийных организациях, Кореличская районная организация КПБ провела отчетно-выборное собрание.









В ходе собрания, состоявшегося на базе Кореличской районной библиотеки, присутствующие ознакомились с итоговым докладом по деятельности партии за отчетный период. Также были определены делегаты на областную отчетно-выборную конференцию КПБ, новый состав бюро и секретарь районной организации. Отметим, что активное и плодотворное участие в работе собрания приняла начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель РО РОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук.









По сложившейся традиции особенным торжественным моментом мероприятия стал прием в партию исполняющей обязанности первого секретаря Кореличского РК ОО «БРСМ» Аксиньи Ждан.

Присутствующие единогласно отметили, что минувший отчетный период оставил значимый след в жизни как самой организации, так и района. С интересом были выслушаны и перспективные идеи для будущей работы. По итогам собрания члены организации приняли соответствующее постановление и определились с ближайшими задачами и планами.









Согласно результатам голосования, избрали партийное бюро в составе 5 человек, а также секретаря районной организации в лице Марии Беленовой, которая вместе с Эдуардом Арабеем, коммунистом с 54-летним стажем, вошла в число делегатов на областную отчетно-выборную конференцию КПБ.

Безусловно, собрание подняло актуальные вопросы, но и продемонстрировало желание представителей партии их решать и находить новые формы работы, соответствующие времени.

Мария БЕЛЕНОВА,

секретарь Кореличской районной организации КПБ

Фото Марины КОЗЛОВИЧ