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Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

28.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На основании требований и норм Устава партии, а также Постановлений ЦК КПБ о сроках и выборах в партийных организациях, Кореличская районная организация КПБ провела отчетно-выборное собрание.

Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

В ходе собрания, состоявшегося на базе Кореличской районной библиотеки, присутствующие ознакомились с итоговым докладом по деятельности партии за отчетный период. Также были определены делегаты на областную отчетно-выборную конференцию КПБ, новый состав бюро и секретарь районной организации. Отметим, что активное и плодотворное участие в работе собрания приняла начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель РО РОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук.

Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

По сложившейся традиции особенным торжественным моментом мероприятия стал прием в партию исполняющей обязанности первого секретаря Кореличского РК ОО «БРСМ» Аксиньи Ждан.

Присутствующие единогласно отметили, что минувший отчетный период оставил значимый след в жизни как самой организации, так и района. С интересом были выслушаны и перспективные идеи для будущей работы. По итогам собрания члены организации приняли соответствующее постановление и определились с ближайшими задачами и планами.

Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

Ряды Кореличской районной организации КПБ пополнились

Согласно результатам голосования, избрали партийное бюро в составе 5 человек, а также секретаря районной организации в лице Марии Беленовой, которая вместе с Эдуардом Арабеем, коммунистом с 54-летним стажем, вошла в число делегатов на областную отчетно-выборную конференцию КПБ.

Безусловно, собрание подняло актуальные вопросы, но и продемонстрировало желание представителей партии их решать и находить новые формы работы, соответствующие времени.

Мария БЕЛЕНОВА,
секретарь Кореличской районной организации КПБ
Фото Марины КОЗЛОВИЧ

 
 
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На основании требований и норм Устава партии, а также Постановлений ЦК КПБ о сроках и выборах в партийных организациях, Кореличская
 
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