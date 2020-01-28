В пятницу, 31 января, пройдет единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Радзiма

Первый в этом году единый день безопасности дорожного движения, девиз которого «В новый год по «Доброй дороге!» пройдет в пятницу, 31 января. Мероприятие направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения водителями, велосипедистами и пешеходами. Сотрудники Госавтоинспекции побывают в трудовых коллективах, учебных заведениях, где проведут профилактические беседы и напомнят правила безопасного поведения на дорогах.

С начала года на дорогах Глусчины уже «отметилось» несколько злостных нарушителей. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Максим Силич рассказал, что четырех водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. Из ряда вон выходящий случай произошел в районе гимназии. В половине восьмого утра водитель легковушки не пропустил на пешеходном переходе ученика. Ребенок, увидев автомобиль, испугался и побежал обратно. Как раз в этот момент около гимназии дежурил сотрудник ДПС, который и остановил водителя-нарушителя. Сейчас его могут оштрафовать по максимуму — на 135 рублей. Неприлично вела себя на дороге женщина, которая стала жертвой «зеленого змия». Ее, лежащую у края проезжей части, недалеко от Бережек, случайно заметил проезжавший мимо водитель и сообщил в «скорую». Пьяную путешественницу по ночным дорогам Глусского района, которая оказалась жительницей соседней Любанщины, доставили в райбольницу.

Дороги — не место для развлечений и экспериментов для лихачей: остановит или не остановит госавтоинспектор? На дорогах должен быть полный порядок, отмечают в ОГАИ Глусского РОВД. Тогда и безопасность будет на высоком уровне.

О. ЧУЧВАЛ