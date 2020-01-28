С 1 февраля в регионе стартует областной проект «Гродненская лига блогеров — 2020»

Источник материала: Полымя

В этом году с 1 февраля по 1 ноября в регионе проводится уникальный творческий проект «Гродненская лига блогеров — 2020». Его участником может стать любой житель области, который ведет авторский блог, посвященный информированию молодежи о различных аспектах жизни общества.





Проект реализовывается в 2 этапа. Районный отбор участников состоится с 1 февраля по 1 марта. Именно эти авторы будут допущены к областному этапу, который пройдет с 1 марта по 1 ноября.

Если вы активно и креативно ведете блог на YouTube либо пишете в социальных сетях и даже на своем собственном интернет-ресурсе на молодежную тематику, добро пожаловать в проект! Особенно если ваши тексты касаются таких направлений, как спорт, ЗОЖ, «Молодежь помнит…» (к 75-летию Великой Победы), День молодежи, семейные ценности, юные таланты, малая родина и краеведение, путешествия, различные акции с участием подрастающего поколения, образование и наука, движение против наркотиков и вредных привычек и в таком стиле.

Положение проекта и образец заявки участника вы можете скачать ЗДЕСЬ.

Успехов!