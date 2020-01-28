ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 февраля в регионе стартует областной проект «Гродненская лига блогеров — 2020»

28.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В этом году с 1 февраля по 1 ноября в регионе проводится уникальный творческий проект «Гродненская лига блогеров — 2020». Его участником может стать любой житель области, который ведет авторский блог, посвященный информированию молодежи о различных аспектах жизни общества.

С 1 февраля в регионе стартует областной проект «Гродненская лига блогеров — 2020»

Проект реализовывается в 2 этапа. Районный отбор участников состоится с 1 февраля по 1 марта. Именно эти авторы будут допущены к областному этапу, который пройдет с 1 марта по 1 ноября.

Если вы активно и креативно ведете блог на YouTube либо пишете в социальных сетях и даже на своем собственном интернет-ресурсе на молодежную тематику, добро пожаловать в проект! Особенно если ваши тексты касаются таких направлений, как спорт, ЗОЖ, «Молодежь помнит…» (к 75-летию Великой Победы), День молодежи, семейные ценности, юные таланты, малая родина и краеведение, путешествия, различные акции с участием подрастающего поколения, образование и наука, движение против наркотиков и вредных привычек и в таком стиле.

Положение проекта и образец заявки участника вы можете скачать ЗДЕСЬ.

Успехов!

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году с 1 февраля по 1 ноября в регионе проводится уникальный творческий проект «Гродненская лига блогеров — 2020».
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске вынесли приговор отцу, выгнавшему 4-летнего сына из дома. Мальчик ночевал в соседской коляске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика