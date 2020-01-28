Что меняется в Беларуси с 1 февраля: пособия, пенсии, стоимость виз и список «тунеядцев»

С 1 февраля повысятся пособия на детей до трех лет, бюджет прожиточного минимума, минимальные пенсии, подорожают шенгенские визы и сигареты.

Вырастут детские пособия

В Беларуси с 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет в связи с ростом средней зарплаты за прошлый квартал, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, размер ежемесячного пособия на первого ребенка увеличивается с 376,11 до 405,48 рубля, на второго и последующих - с 429,84 до 463,4 рубля, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - с 483,57 до 521,33.

Следующее повышение пособий планируется с 1 августа, сообщает БелТА.

Увеличится бюджет прожитного минимума и минимальные пенсии

В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 239,87 рубля (прибавка составит немногим более 8 рублей). Новый размер БПМ будет действовать до конца апреля.

В прошлый раз БМП увеличивался 1 ноября 2019 года. Его рост составил 92 копейки .

После роста бюджета прожиточного минимума вырастут также минимальные и социальные пенсии.

Шенгенские визы подорожают до 80 евро

Со 2 февраля визовый сбор для граждан Беларуси для получения шенгенской визы увеличится до 80 евро . Это связано с тем, что вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза. В связи с подписанием Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью это повышение будет временным: до 1 июня. Тогда визовый сбор снизится до 35 евро.

База «тунеядцев» обновится

В Беларуси в феврале обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадёт в него и у кого есть в собственности жилье, придётся оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Такое обновление проводят ежеквартально начиная с 1 февраля 2019 года, пишет «Инфа-Кур'ер».

Первоначально тунеядцы должны были по полной оплачивать отопление и газ с октября 2019-го, но власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.

Подорожают сигареты