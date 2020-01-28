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Что меняется в Беларуси с 1 февраля: пособия, пенсии, стоимость виз и список «тунеядцев»
28.01.2020 19:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 1 февраля повысятся пособия на детей до трех лет, бюджет прожиточного минимума, минимальные пенсии, подорожают шенгенские визы и сигареты.
Вырастут детские пособия
В Беларуси с 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет в связи с ростом средней зарплаты за прошлый квартал, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, размер ежемесячного пособия на первого ребенка увеличивается с 376,11 до 405,48 рубля, на второго и последующих - с 429,84 до 463,4 рубля, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - с 483,57 до 521,33.
Следующее повышение пособий планируется с 1 августа,
Увеличится бюджет прожитного минимума и минимальные пенсии
В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 239,87 рубля (прибавка составит немногим более 8 рублей). Новый размер БПМ будет действовать до конца апреля.
В прошлый раз БМП увеличивался 1 ноября 2019 года. Его рост
После роста бюджета прожиточного минимума вырастут также минимальные и социальные пенсии.
Шенгенские визы подорожают до 80 евро
Со 2 февраля визовый сбор для граждан Беларуси для получения шенгенской визы
База «тунеядцев» обновится
В Беларуси в феврале обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадёт в него и у кого есть в собственности жилье, придётся оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Такое обновление проводят ежеквартально начиная с 1 февраля 2019 года,
Первоначально тунеядцы должны были по полной оплачивать отопление и газ с октября 2019-го, но власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.
Подорожают сигареты
В Беларуси с 1 февраля подорожают сигареты,
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С 1 февраля повысятся пособия на детей до трех лет, бюджет прожиточного минимума, минимальные пенсии, подорожают шенгенские визы и сигареты. Вырастут детские...
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