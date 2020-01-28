В Витебске вынесли приговор отцу, выгнавшему 4-летнего сына из дома. Мальчик ночевал в соседской коляске

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске 28 января огласил приговор 31-летнему Руслану Л., которого обвиняли в истязании своих близких . По материалам дела, мужчина систематически избивал сожительницу, а своего 4-летнего сына однажды побил, раздел, облил холодной водой, выставил на балкон, а потом — и вовсе выгнал из квартиры. Ребенок получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. Руслан Л. получил 6 лет колонии усиленного режима и штраф 4050 рублей, сообщили TUT.BY в пресс-службе районного суда.



Суд Первомайского района Витебска. Фото: Игорь Матвеев

Руслана Л. обвиняли по пяти статьям УК: ч. 1 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения); ч. 1 и 2 ст. 154 (Истязание); ст. 155 (Причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности); ч. 3 ст. 159 (Оставление в опасности); ст. 186 (Угроза убийством).

Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 4050 рублей.

Напомним, утром 12 августа 2019 года соседи нашли на лестничной площадке многоэтажки 4-летнего мальчика, семья которого живет в их подъезде. На теле у ребенка были травмы. Жильцы позвонили в милицию.

Выяснилось, что накануне, вечером 11 августа, 31-летний мужчина напился и избил сожительницу. Женщина ушла из дома. Мужчина продолжил пить, а затем избил сына.

По версии следствия, отец нанес малышу не менее четырех ударов ногами и руками по голове и грудной клетке. Потом раздел ребенка, облил его холодной водой и выдворил на балкон — в тот августовский вечер на улице уже было темно и довольно прохладно для лета: +14 градусов. Все это сопровождалось нецензурной бранью в адрес малыша.

После этого отец выгнал мальчика — голышом, облитого водой — на площадку в подъезде (семья жила на втором этаже в 14-этажном доме). И закрыл за собой входную дверь. Ребенок уснул на площадке в соседской детской коляске. Утром его доставили в больницу. Там у малыша зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные гематомы, ушибы.

На суде мужчина сказал, что не помнит, чтобы избивал сына:

— Я его люблю и всегда любил, никогда пальцем не трогал.

К медикам с побоями обращалась и мать малыша. Женщина рассказала следователям о девяти случаях побоев. Однажды во время ссоры год назад сожитель сломал ей палец на руке, сдавливал руками шею и угрожал убийством. Вечером 11 августа этого года в семье произошел очередной конфликт. На теле женщины на этот раз насчитали 48 травм, в том числе перелом ребра.

Обвиняемый Руслан Л. работал водителем такси и скорой помощи, ездил на стройки в Россию, трудился грузчиком. Потом был безработным. Мужчина состоял на учете у нарколога, кодировался от алкогольной зависимости.

С гражданской женой Татьяной В. мужчина жил последние 6 лет — в ее четырехкомнатной квартире в Витебске. В 2014 году у них родился сын Артем.

Татьяне — 42 года, она санитарка в больнице. Кроме Артема у нее есть еще трое детей. Сыну — 24 года (он уже женат), дочери еще несовершеннолетние: Ульяне 17 лет, Яне — 10. У старшего сына и старшей дочери — один отец, у младшей дочери — второй.

Пострадавшему Артему уже исполнилось 5 лет. Руслана и Татьяну лишили родительских прав на мальчика. Сейчас его воспитывает 70-летняя бабушка Нина (мама Татьяны). Ульяна живет со своим отцом, а Яна — со своим.

Артем, Ульяна и Яна ранее признавались находящимися в социально опасном положении. Срок их пребывания в этом статусе неоднократно продлевали.