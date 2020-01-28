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Автопарк в Солигорске возглавил бывший генерал-майор милиции

28.01.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В солигорском филиале «Автопарк № 1» ОАО «Миноблавтотранс» — новый руководитель, сообщает «Электронный Солигорск».


Новым директором стал Владимир Захарчук, генерал-майор милиции запаса, ранее работавший в структуре МВД. В разные годы он возглавлял Солигорский РОВД и УВД Гомельского облисполкома.

Напомним, после ухода в августе 2019 года директора Владимира Алешко обязанности руководителя автопарка исполнял Михаил Гуковский.

 
 
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В разные годы он возглавлял Солигорский РОВД и УВД Гомельского облисполкома.
 
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