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Автопарк в Солигорске возглавил бывший генерал-майор милиции
28.01.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В солигорском филиале «Автопарк № 1» ОАО «Миноблавтотранс» — новый руководитель,
Новым директором стал Владимир Захарчук, генерал-майор милиции запаса, ранее работавший в структуре МВД. В разные годы он возглавлял Солигорский РОВД и УВД Гомельского облисполкома.
Напомним, после ухода в августе 2019 года директора Владимира Алешко обязанности руководителя автопарка исполнял Михаил Гуковский.
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В разные годы он возглавлял Солигорский РОВД и УВД Гомельского облисполкома.
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