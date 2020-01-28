Белорусы - в середине мирового рейтинга по владению английским

Источник материала: Tut.by

Ежегодный рейтинг знания английского языка English Proficiency Index, в котором представлено 100 стран мира, по итогам 2019 года поставил Беларусь на 47 место из 100, сообщает interfax.by .

По этому параметру наша страна обошла Россию (48) и Украину (49), однако из других соседей значительно уступила Польше (11), Литве (21) и Латвии (22).

Лидером по итогам прошлого года признаны Нидерланды, которые обошли по показателю владения английским языком прежнего лидера — Швецию. Также в тройке лидеров — Норвегия.

47-я позиция Беларуси соответствует, согласно методологии экспертов, оценке «низкий уровень». В эту же категорию вошли еще 22 страны. Оценок «Очень высокий уровень» и «высокий уровень» удостоились 29 стран из сотни.

Отдельно оценивалось знание английского жителями столиц изучаемых экспертами стран. Минск вошел в число городов с «умеренным владением». Согласно оценке экспертов, в достаточной мере языком международного общения владеет 53,58% жителей белорусской столицы. Это больше, чем в Киеве, но чуть меньше, чем в Москве.

«Наши наблюдения полностью опровергают мысль, что учить иностранные языки стоит только в детском возрасте. Мир стремительно развивается, и мы не можем рассчитывать получить все важные знания в первой четверти нашей жизни, чтобы выстроить карьеру. Произошел фундаментальный сдвиг в сторону обучения на протяжении всей жизни — это неизбежно», — подчеркнули авторы исследования.