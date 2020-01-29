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«Шенген» через пару дней подорожает до 80 евро. Что происходит в могилевском визовом центре
29.01.2020 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока шенгенская виза для белорусов стоит 60 евро, но уже со 2 февраля она подорожает до 80. Посмотрели, что происходит в визовом центре в Могилеве — есть ли ажиотаж.
В час дня в визовом сервис центре Венгрии, Литвы, Польши и Эстонии на проспекте Пушкинском, 35б, людей совсем мало. Два человека изучают информационные стенды в коридоре, в зале 5 человек. Проблем с записью и подачей документов, говорят, нет никакой.
Напоминаем, подача документов на
Можно записаться и по телефонам колл-центра с 09.00 до 17.00: +375 17 388 02 82 (для литовской визы) и + 375 17 388 02 46 (для польской).
Заранее записываться на оформление визы в
Пока консульский сбор для оформления шенгенской визы для белорусов составляет 60 евро.
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Пока шенгенская виза для белорусов стоит 60 евро, но уже со 2 февраля она подорожает до 80.
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