«Шенген» через пару дней подорожает до 80 евро. Что происходит в могилевском визовом центре

Источник материала: Tut.by

Пока шенгенская виза для белорусов стоит 60 евро, но уже со 2 февраля она подорожает до 80. Посмотрели, что происходит в визовом центре в Могилеве — есть ли ажиотаж.





В час дня в визовом сервис центре Венгрии, Литвы, Польши и Эстонии на проспекте Пушкинском, 35б, людей совсем мало. Два человека изучают информационные стенды в коридоре, в зале 5 человек. Проблем с записью и подачей документов, говорят, нет никакой.

Напоминаем, подача документов на литовскую и польскую визы — по предварительной записи на сайте центра.

Можно записаться и по телефонам колл-центра с 09.00 до 17.00: +375 17 388 02 82 (для литовской визы) и + 375 17 388 02 46 (для польской).

Заранее записываться на оформление визы в Венгрию и Эстонию не нужно. С документами можно прийти в любое удобное время с 09.00 до 17.00 кроме выходных. По средам визовый центр Эстонии работает до 19.00.

Пока консульский сбор для оформления шенгенской визы для белорусов составляет 60 евро. Напомним , со 2 февраля он увеличится до 80 евро. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу подписанного 8 января 2020 года Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси. Соглашение вступит в силу, предположительно, с 1 июня.