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Прием граждан

29.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Правовой прием будут осуществлять Илона Васильевна Парафенюк – правовой юрист Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности; Елена Олеговна Зябликова – председатель Борисовского районного объединения профсоюзов.

Время проведения приема:

с 10.00 до 12.00 – ГУ «ТЦСОН Борисовского района» по адресу: ул. 50 лет БССР, 27а;

с 12.30 до 14.30 – Борисовское районное объединение профсоюзов по адресу: ул. Ленинская, 41, комн. 106.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8(0177) 73-17-67; 8(029) 645-31-64.

 
 
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30 января 2020 года будет проводиться очередной профсоюзный прием граждан.
 
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