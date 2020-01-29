|
Коронавирус у дальнобойщика из поселка под Минском не подтвердился
29.01.2020 09:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В
Как сообщает канал, водитель недавно вернулся из Китая. У него резко поднялась температура — коллеги вызвали скорую. Медики, которые приехали на вызов, были в спецкостюмах, пациента также перевозили в специальном изоляционном боксе.
Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун прокомментировала, что дальнобойщик был в Маньчжурии, 11 января ее покинул. У мужчины была температура 37,1 градус, сейчас она нормализовалась и он отдыхает в специальном боксе в больнице. Коронавирус у пациента не подтвердился.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телегам-канале Nexta появилось сообщение, что в поселке Привольном под Минском госпитализировали дальнобойщика одной из крупных логистических компаний с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)