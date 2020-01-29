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«Шучу, что увела у мамы подругу». Истории друзей с большой разницей в возрасте

29.01.2020 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы привыкли к историям о дружбе со школы или с университета, о людях, которые нашли друг друга на работе, то есть к историям о людях примерно одного возраста. Мы пригласили в студию друзей с большой разницей в возрасте (больше 14 лет!). Они рассказали, как познакомились, как на их дружбу реагируют окружающие, и как эта разница сказывается на их общении.

 
 
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