Уничтожены мебель и пол. В старинной часовне дворца в Святске произошел пожар

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 28 января, в католической часовне Божьего милосердия, которая находится на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск, произошел пожар, сообщает МЧС.



Фото: svislochskaya.schools.by

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 16.55. Пожарные локализировали пожар.

В результате огнем уничтожены мебель и пол на площади 6 кв. метров, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Усадебно-парковый комплекс в деревне Святск — родовое имение Воловичей, возведенное в XVIII веке по проекту итальянского архитектора Дж. де Сакко. Капличку построили несколько позже — в XIX веке в стиле неоготики.