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Уничтожены мебель и пол. В старинной часовне дворца в Святске произошел пожар
29.01.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 28 января, в католической часовне Божьего милосердия, которая находится на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск, произошел пожар,
Сообщение о возгорании спасателям поступило в 16.55. Пожарные локализировали пожар.
В результате огнем уничтожены мебель и пол на площади 6 кв. метров, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Усадебно-парковый комплекс в деревне Святск — родовое имение Воловичей, возведенное в XVIII веке по проекту итальянского архитектора Дж. де Сакко. Капличку построили несколько позже — в XIX веке в стиле неоготики.
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Во вторник, 28 января, в католической часовне Божьего милосердия, которая находится на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск, произошел...
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