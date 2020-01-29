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Уничтожены мебель и пол. В старинной часовне дворца в Святске произошел пожар

29.01.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 28 января, в католической часовне Божьего милосердия, которая находится на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск, произошел пожар, сообщает МЧС.


Фото: svislochskaya.schools.by

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 16.55. Пожарные локализировали пожар.

В результате огнем уничтожены мебель и пол на площади 6 кв. метров, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Усадебно-парковый комплекс в деревне Святск — родовое имение Воловичей, возведенное в XVIII веке по проекту итальянского архитектора Дж. де Сакко. Капличку построили несколько позже — в XIX веке в стиле неоготики.

 
 
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Во вторник, 28 января, в католической часовне Божьего милосердия, которая находится на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск, произошел...
 
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