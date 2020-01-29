В Дубровенском районе произошёл пожар

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





23 января 2020 года в 19.05 на центр оперативного управления Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Молодёжной в аг. Зарубы Дубровенского района.

К прибытию первого подразделения Дубровенского РОЧС наблюдалось открытое горение кровли дома. К счастью жильцы были эвакуированы местным населением. В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.







Уважаемые жители Дубровенщины!

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации:

— используйте только исправные электроприборы;

— необходимо следовать инструкции по эксплуатации;

— уходя из дома, отключайте от сети все электроприборы, кроме холодильника

Запрещается

— подключать к одному источнику питания более двух электроприборов;

— оставлять работающие электроприборы без присмотра;

— оставлять детей одних возле включенного электроприбора;

— сушить одежду и обувь с помощью электрообогревателей.