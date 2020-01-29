В Дубровенском районе произошёл пожар

23 января 2020 года в 19.05 на центр оперативного управления Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Молодёжной в аг. Зарубы Дубровенского района.
К прибытию первого подразделения Дубровенского РОЧС наблюдалось открытое горение кровли дома. К счастью жильцы были эвакуированы местным населением. В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Уважаемые жители Дубровенщины!
Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации:
— используйте только исправные электроприборы;
— необходимо следовать инструкции по эксплуатации;
— уходя из дома, отключайте от сети все электроприборы, кроме холодильника
Запрещается
— подключать к одному источнику питания более двух электроприборов;
— оставлять работающие электроприборы без присмотра;
— оставлять детей одних возле включенного электроприбора;
— сушить одежду и обувь с помощью электрообогревателей.