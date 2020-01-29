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Туши свет. В Бушевке будет частично отключаться электричество с 29 января по 31 марта

29.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Бушевке будет частично отключаться электричество с 29 января по 31 марта

Эти два месяца подрядная организация филиала «Строительно-монтажное управление №3» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» будет реконструировать участок высоковольтных линий электропередачи в деревне Бушевка.

Воздушные линии электропередачи в Бушевке были построены в 80-х годах. Их замена необходима в связи с износом провода и арматуры, а также с перегрузками линий. Они не просто исчерпали свой ресурс — их дальнейшая эксплуатация опасна. Мы заменим старые провода и опоры электропередачи на новые, заново отстроим трансформаторную подстанцию. Все это поможет увеличить надежность электроснабжения потребителей, повысить безопасность и предупредить перепады напряжения.

Чтобы создавать минимум неудобства жителям деревни, мы будем отключать электричество только в дневное время: после 8.00 утра до 17.00 вечера. Мы будем стараться чередовать отключение. Допустим, пока идет реконструкция одной воздушной линии, вторая будет функционировать. Телефоны для справок Буда-Кошелевского РЭС: 2 11 21, 2 16 33

Извините за неудобство! Надеемся, вам понравится результат.

Руководство Буда-Кошелевского РЭС

 

 
 
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В Бушевке будет частично отключаться электричество с 29 января по 31 марта Эти два месяца подрядная организация филиала «Строительно-монтажное...
 
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