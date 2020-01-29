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В Глуске состоялся девятый пленум районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

29.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глуске состоялся девятый пленум районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

На девятом пленуме Глусского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» были подведены итоги работы за 2019 год и определены задачи на будущее.

С отчетом о проделанной работе выступила первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Юлия Ставская. Она рассказала, что в 2019 году в молодежный союз районной организации вступил 71 человек. Молодежь Глусчины активно участвует в республиканских, областных и районных акциях («За любимую Беларусь!», «Мы — граждане Беларуси», «Глусчина — территория здоровья!», «Вместе ради жизни» и др.), в молодежных проектах («Молодежь за чистоту городов и сел», «100 идей для Беларуси»), в благотворительных акциях и спортивных мероприятиях («Восстановление святынь Беларуси», «Пасхальный подарок», «Чудеса на Рождество», соревнования по плаванию, лазертагу и др.). Многие юноши и девушки, участники волонтерского движения БРСМ, помогают ветеранам, участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, благоустраивают памятники и воинские захоронения. Еще одно направление деятельности ОО «БРСМ» — организация трудовых отрядов, где школьники могут получить первый трудовой опыт и заработать деньги. За отчетный период было трудоустроено около 200 человек. В 2019 году работающая молодежь активно участвовала в предвыборной кампании, проводились открытые диалоги «Беларусь и Я», молодежные пикеты. Районный комитет ОО «БРСМ» сотрудничает с пионерской организацией, молодежной общественной организацией спасателей-пожарных, советом ветеранов и районным объединением профсоюзов. О деятельности молодежного союза можно узнать на официальном сайте райисполкома, в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и на страницах районной газеты «Радзіма».

Юлия Ставская озвучила задачи на 2020 год: продолжить реализацию основных программ и проектов ОО «БРСМ», активизировать работу с молодежью трудовых коллективов, организовать и провести мероприятия, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, продолжить реализацию мероприятий, посвященных Году малой родины, принять активное участие в избирательной кампании на выборах Президента Республики Беларусь. 

Также с отчетами выступили секретари первичных организаций ОО «БРСМ»: РОЧС — Станислав Берёзкин, средней школы № 2 — Анастасия Гулевич, лесхоза — Янина Прокопчик и Заволочицкого учебно-педагогического комплекса — Данила Жлобич.

Юлия Ставская поблагодарила всех за проделанную работу, а самым активным вручила награды. Благодарностью Могилёвского областного комитета ОО «БРСМ» был награжден студенческий сельскохозяйственный отряд «Стрижи» имени Героя Советского Союза С. А. Калинковского Заелицкого УПК (комиссар отряда Екатерина Штылёва) за участие в областном этапе республиканского конкурса (рейтинга) «Трудовой семестр» в номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд». В номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди городских учреждений образования грамотой была отмечена первичная организация ОО «БРСМ» средней школы № 2, среди сельских учреждений образования — первичка Заволочицкого УПК. Лучшей первичной организацией среди работающей молодежи стала первичка ГЛХУ «Глусский лесхоз». За активную и плодотворную работу по реализации молодежных проектов и программ ОО «БРСМ» Грамоты удостоен секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Глусского РОЧС Станислав Берёзкин, Благодарностей — секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Глусского УКП «Жилкомхоз» Анна Званкович и директор Глусского районного историко-краеведческого музея Наталья Акулич. За широкое освещение в средствах массовой информации основных направлений деятельности ОО «БРСМ» Благодарностью отмечена заведующая отделом редакции районной газеты «Радзіма» Анна Автухова. За активную и плодотворную работу по реализации молодежных проектов и программ ОО «БРСМ» Грамоту вручили ученице средней школы № 2 Анастасии Гулевич, Благодарности — Артёму Семежу (средняя школа № 1), Ольге Перебираевой (гимназия), Даниле Жлобичу (Заволочицкий УПК), Валерии Самусевой (Заелицкий УПК), Анастасии Акавитой (Устерховский УПК) и Татьяне Сапеге (Клетненский УПК).

Алёна ЗМИТРОВИЧ        

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На девятом пленуме Глусского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» были подведены итоги работы за 2019 год и...
 
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