|
Завтра профсоюзные юристы ответят на вопросы пинчан и жителей Пинского района
29.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
30 января 2020 года с 13.30 до 15.30 в Пинском городском объединении профсоюзов по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, д. 21 С.Г. Василюк совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов Зинаидой Амвросьевной Ляховец проведут правовой прием граждан по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Записаться на прием можно по телефону 31-73-20.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 30 января с 11.00 до 13.00 в Оснежицком районном центре культуры и досуга (Пинский район, аг. Оснежицы, ул. Ленина, 7) состоится профсоюзный правовой прием граждан по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)