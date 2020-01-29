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Завтра профсоюзные юристы ответят на вопросы пинчан и жителей Пинского района

29.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра профсоюзные юристы ответят на вопросы пинчан и жителей Пинского района
30 января с 11.00 до 13.00 в Оснежицком районном центре культуры и досуга (Пинский район, аг. Оснежицы, ул. Ленина, 7) состоится профсоюзный правовой прием граждан по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Прием проведет главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Сергей Григорьевич Василюк, совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов. Записаться на прием можно по телефону 61-70-55.

30 января 2020 года с 13.30 до 15.30 в Пинском городском объединении профсоюзов по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, д. 21 С.Г. Василюк совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов Зинаидой Амвросьевной Ляховец проведут правовой прием граждан по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Записаться на прием можно по телефону 31-73-20.

 
 
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> 30 января с 11.00 до 13.00 в Оснежицком районном центре культуры и досуга (Пинский район, аг. Оснежицы, ул. Ленина, 7) состоится профсоюзный правовой прием граждан по...
 
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