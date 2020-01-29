Даже чибисы и вальдшнепы. В Беловежской Пуще из-за теплой зимы остались многие птицы-мигранты

Источник материала: Tut.by

Отсутствие снега и плюсовая температура позволили «пересмотреть планы по отлету в теплые края» многим птицам Беловежской Пущи, сообщает сайт Нацпарка .



Фото: Reuters

В научный отдел на протяжении двух зимних месяцев то и дело приходят сообщения о нестандартных для этой поры года встречах. На незамерзших водоемах есть лебеди-шипуны, лебеди-кликуны, представители утиных. На реке Лесной в районе деревни Голый Борок в разные дни собирается до полутора тысяч крякв. В этой большой стае есть и самые малые представители утиных Беларуси — чирки-свистунки.

На ряде водоемов встречаются серые цапли, а 28 декабря в пойме реки Лесная у деревни Новицковичи видели двух особей большой белой цапли.

По-настоящему неожиданными стали многочисленные сообщения о гусях и серых журавлях. В третьей декаде декабря прошлого года регулярно встречались в районе деревни Голый Борок у реки Лесная десять гусей-гуменников. Этой зимой в районе слияния рек Правой Лесной и Левой Лесной постоянно были разрозненные малые группы серых гусей. А 23 января видели стаю из 16 особей у деревни Угляны, 7 января вблизи урочища Дубрава заметили серых журавлей. 15 января голос журавлей отчетливо доносился со стороны урочища Докудово, а 16 января в районе водохранилища Ляцкое — в центральной части парка.

Это все не является чем-то феноменальным. Дело в том, что в последние годы растет численность зимующих гусей и серых журавлей на востоке соседней Польши. Кроме того, в предыдущие зимы единичные факты зимовки гусей и журавлей фиксировались и на территории нашего Национального парка.

А вот регистрации чибисов и вальдшнепов — сюрпризы нынешней зимы. Одиночный чибис был замечен 11 января вблизи урочища Злятино. Вальдшнепов много раз видели в декабре в лесах урочищ Горы, Багно, Скиндеровка к юго-востоку от Беловежской Пущи, а в январе одиночная птица наблюдалась в лесном массиве Чемеровщина.

Все пущанские реки и речушки свободны ото льда и на многих из них остались ярко-окрашенные птицы-рыболовы — зимородки.