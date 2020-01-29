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Некоторые парковки в центре Пинска будут закрыты для пинчан на два дня

29.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Некоторые парковки в центре Пинска будут закрыты для пинчан на два дня
По информации официального сайта Пинского горисполкома, в связи с проведением республиканского праздника «Молодежная столица Республики Беларусь-2020» в Пинске будет ограничено движение транспортных средств на стоянках:

  • 29 января — у ледовой арены;
  • 30 января:
    • у стадиона «Волна»,
    • возле корпуса № 3 Полесского госуниверситета (улица Пушкина, 4),
    • в районе площади Ленина.

Автомобилистов просят заранее планировать места для стоянки транспортных средств.

Напомним, в эти дни в городе проходит праздник, посвященный передаче Пинску эстафеты «Молодежная столица года». Здесь собралась лучшая творческая молодежь со всей страны — ожидается, что гостями и участниками мероприятий станут более 500 человек. В программе запланированы республиканский форум #БеларусьМолодежьИнициатива, профориентационные мастер-классы, выставки-презентации, концерты. В частности, мероприятия пройдут в Полесском государственном университете, городском Доме культуры, детской школе искусств, драмтеатре, областном центре инновационного и технического творчества, центральной городской библиотеке, других учреждениях образования и культуры.

 
 
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> По информации официального сайта Пинского горисполкома, в связи с проведением республиканского праздника «Молодежная столица Республики Беларусь-2020» в...
 
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