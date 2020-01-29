В 2019 году в Беларуси выявлено почти 50 тысяч новых случаев рака

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Беларуси зафиксировано 49 930 новых случаев рака. Ежегодно количество новых онкослучаев в стране растет примерно на тысячу человек. Об этом журналистам рассказал Виктор Кохнюк, заместитель директора по хирургии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.



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За 10 лет заболеваемость раком в стране выросла на 15%, но смертность от него снизилась на 1,8%. В 2010 году от рака в Беларуси умирали 187 человек на 100 тысяч всего населения, а в 2019 году — 184 человека на 100 тысяч человек.

Среди мужчин чаще всего выявляли рак предстательной железы, легкого и колоректальный рак, у женщин наиболее распространен рак молочной железы, колоректальный рак и рак матки.

Чаще всего мужчины, у которых диагностировали рак, умирали от рака легкого, колоректального рака и рака желудка, женщины — от рака груди, колоректального рака и рака желудка. Наталья Ефименко, заместитель директора по медицинской части РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, отметила, что пик заболеваемости раком молочной железы в Беларуси — 49 лет. Виктор Кохнюк рассказал, что пик заболеваемости колоректальным раком у белорусов — 70 лет.

Начальные — первую и вторую стадию рака, при которой пациенты после лечения живут долгие годы — диагностировали в 67% случаев. По словам Виктора Кохнюка, этот показатель по сравнению с 2018 годом улучшился.

В 2019 году 318 тысяч пролеченных от рака белорусов состояли на диспансерном учете, среди них, тех, кто на учете уже 5 и более лет, — более 160 тысяч, а это 51%. В европейских странах пятилетняя выживаемость после лечения от рака — от 50 до 60%.

— Онкологические болезни мы лечим хорошо, на европейском мировом уровне. Чтобы результаты были лучше, надо диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях, — заметил Виктор Кохнюк.

Повысить выявляемость рака у белорусов можно с помощью скрининга. В Беларуси скрининг проводят для выявления рака нескольких локализаций: шейки матки, молочной железы, колоректального рака и предстательной железы.

Около 30% случаев рака можно предотвратить, если изменить свой образ жизни и в первую очередь не курить или бросить.

В Беларуси 14 онкологических учреждения. Из них два — республиканских. Это РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова для взрослых и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.