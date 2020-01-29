ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019 году в Беларуси выявлено почти 50 тысяч новых случаев рака

29.01.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Беларуси зафиксировано 49 930 новых случаев рака. Ежегодно количество новых онкослучаев в стране растет примерно на тысячу человек. Об этом журналистам рассказал Виктор Кохнюк, заместитель директора по хирургии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.


Фото: Reuters

За 10 лет заболеваемость раком в стране выросла на 15%, но смертность от него снизилась на 1,8%. В 2010 году от рака в Беларуси умирали 187 человек на 100 тысяч всего населения, а в 2019 году — 184 человека на 100 тысяч человек.

Среди мужчин чаще всего выявляли рак предстательной железы, легкого и колоректальный рак, у женщин наиболее распространен рак молочной железы, колоректальный рак и рак матки.

Чаще всего мужчины, у которых диагностировали рак, умирали от рака легкого, колоректального рака и рака желудка, женщины — от рака груди, колоректального рака и рака желудка. Наталья Ефименко, заместитель директора по медицинской части РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, отметила, что пик заболеваемости раком молочной железы в Беларуси — 49 лет. Виктор Кохнюк рассказал, что пик заболеваемости колоректальным раком у белорусов — 70 лет.

Начальные — первую и вторую стадию рака, при которой пациенты после лечения живут долгие годы — диагностировали в 67% случаев. По словам Виктора Кохнюка, этот показатель по сравнению с 2018 годом улучшился.

В 2019 году 318 тысяч пролеченных от рака белорусов состояли на диспансерном учете, среди них, тех, кто на учете уже 5 и более лет, — более 160 тысяч, а это 51%. В европейских странах пятилетняя выживаемость после лечения от рака — от 50 до 60%.

— Онкологические болезни мы лечим хорошо, на европейском мировом уровне. Чтобы результаты были лучше, надо диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях, — заметил Виктор Кохнюк.

Повысить выявляемость рака у белорусов можно с помощью скрининга. В Беларуси скрининг проводят для выявления рака нескольких локализаций: шейки матки, молочной железы, колоректального рака и предстательной железы.

Около 30% случаев рака можно предотвратить, если изменить свой образ жизни и в первую очередь не курить или бросить.

В Беларуси 14 онкологических учреждения. Из них два — республиканских. Это РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова для взрослых и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году в Беларуси зафиксировано 49 930 новых случаев рака. Ежегодно количество новых онкослучаев в стране растет примерно на тысячу человек. Об этом журналистам...
 
Новости дня
Новости общества
 
Некоторые парковки в центре Пинска будут закрыты для пинчан на два дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика