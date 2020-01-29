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В прошлом году в Беларуси родился 87 851 ребенок - это исторический минимум с 1945 года
29.01.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году в Беларуси родился 87 851 ребенок. Это исторический минимум за период с 1945 года, пишет в своем
По данным Национального статистического комитета, годом ранее в Беларуси родилось 94 042 ребенка. На тот момент это был минимальный показатель за последние 13 лет.
— Рекорд совсем не веселый: даже в кризисные 1990-е и непростые 2000-е рожали больше, а ведь тогда не было масштабной жилищной поддержки, пособий такого размера и семейного капитала, а зарплата и вовсе была на порядок меньшей, чем сейчас, — говорится в телеграм-канале. — Что не так? Да, рожать первого стали позже. Да, в фертильный возраст входят поколения женщин, рожденные в 1990-е, когда был провал рождаемости. Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! Уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости — тот самый, который должен быть больше 2.1 для простого воспроизводства населения, в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах он сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м.
Для сравнения: в 1950-м в Беларуси
В 2019 году,
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В 2019 году в Беларуси родился 87 851 ребенок. Это исторический минимум за период с 1945 года.
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