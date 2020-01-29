В прошлом году в Беларуси родился 87 851 ребенок - это исторический минимум с 1945 года

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Беларуси родился 87 851 ребенок. Это исторический минимум за период с 1945 года, пишет в своем телеграм-канале «Кастрычніцкі эканамічны форум».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По данным Национального статистического комитета, годом ранее в Беларуси родилось 94 042 ребенка. На тот момент это был минимальный показатель за последние 13 лет.

— Рекорд совсем не веселый: даже в кризисные 1990-е и непростые 2000-е рожали больше, а ведь тогда не было масштабной жилищной поддержки, пособий такого размера и семейного капитала, а зарплата и вовсе была на порядок меньшей, чем сейчас, — говорится в телеграм-канале. — Что не так? Да, рожать первого стали позже. Да, в фертильный возраст входят поколения женщин, рожденные в 1990-е, когда был провал рождаемости. Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! Уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости — тот самый, который должен быть больше 2.1 для простого воспроизводства населения, в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах он сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м.

Для сравнения: в 1950-м в Беларуси родилось 197 164 человек, в 1960-м — 200 218 тыс. человек. В 1990-м году рождаемость снизилась до 142 167 человек, в 2000-м — до 93 691 человека. А вот 2015-й стал рекордным в истории современной Беларуси — тогда за год родилось 119 028 детей.

В 2019 году, по данным Белстата , в Беларуси жило чуть более 9 миллионов 475 тысяч человек. В 1991-м население страны насчитывало 10 миллионов 189 тысяч 800 человек.