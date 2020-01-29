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Штормовое предупреждение. В четверг ожидаются сильный снег и ветер

29.01.2020 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 января в Беларуси ожидаются сильный мокрый снег и ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

«В четверг, 30 января, по восточной половине Беларуси ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны — усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при мокром снеге

  • воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • будьте осторожны на улице: остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности;
  • не используйте электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к не расчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенение;
  • при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо, — теплоснабжении сообщайте по телефону 101.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал);
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
 
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«В четверг, 30 января, по восточной половине Беларуси ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны - усиление ветра порывами до 15−18 метров в...
 
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