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Штормовое предупреждение. В четверг ожидаются сильный снег и ветер
29.01.2020 12:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 января в Беларуси ожидаются сильный мокрый снег и ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«В четверг, 30 января, по восточной половине Беларуси ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны — усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Рекомендации МЧС при мокром снеге
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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«В четверг, 30 января, по восточной половине Беларуси ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны - усиление ветра порывами до 15−18 метров в...
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