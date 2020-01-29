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«Учителя просили говорить нормально, а не как отсталый». Истории людей, которые заикаются

29.01.2020 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для многих очень трудно выйти и произнести речь перед большой аудиторией: от волнения дрожит голос, а мысли путаются. Но что если с таким стрессом сталкиваться каждый день, даже когда нужно просто поздороваться? Мы пригласили людей, которые заикаются. Они рассказали о трудностях, комплексах, реакции окружающих и о том, что чувствуют, когда не могут что-то сказать.

 
 
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Люди с заиканием рассказали, с какими трудностями сталкиваются и как на их речь реагируют окружающие.
 
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